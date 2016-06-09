Tel Aviv'de silahlı saldırı; 3 kişi öldü

İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda üç İsrailli hayatını kaybederken, dokuz kişi de yaralandı.

İsrail polis sözcüsü, Tel Aviv merkezde yer alan Sarona bölgesinde silahlı iki kişinin yoldan geçenlere ateş açması sonucu 3 İsrailli'nin öldüğünü, dokuzunun yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden polis sözcüsü, olay yerinde bulunan polislerin, saldırganları gözaltına aldığını kaydetti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülenlerden birinin gözaltına alınırken polis tarafından vurularak yaralandığı ifade edildi.