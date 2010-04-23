Tel Aviv Büyükelçiliği önünde protesto

T24 -

Sayıları 20'yi bulmayan karma grup, büyükelçiliğin önünden geçen ana caddenin karşı kaldırımında toplanarak, İsrail bayrakları ve İbranice yazılı pankartlarla gösteri yaptı. Göstericiler, Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı ve sloganlar attı.Polisin elçiliğe yaklaşmasına izin vermediği göstericiler, bir süre sonra sessizce dağıldı.