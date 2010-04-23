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Dünya

Tel Aviv Büyükelçiliği önünde protesto

Ermeni toplumu üyeleri ve İsrailli öğrencilerden oluşan bir grup, Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - İsrail'deki Ermeni toplumu üyelerinden bazılarıyla İsrailli öğrencilerden oluşan küçük bir grup, Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği önünde akşam saatlerinde Türkiye'yi protesto gösterisi düzenledi.





Sayıları 20'yi bulmayan karma grup, büyükelçiliğin önünden geçen ana caddenin karşı kaldırımında toplanarak, İsrail bayrakları ve İbranice yazılı pankartlarla gösteri yaptı. Göstericiler, Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı ve sloganlar attı.


Polisin elçiliğe yaklaşmasına izin vermediği göstericiler, bir süre sonra sessizce dağıldı.

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