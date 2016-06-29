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Dünya

Tel Abyad'ta bombalı saldırı; 5 kişi öldü, 15'i ağır çok sayıda yaralı var!

Saldırının Sulh Komitesi Merkezi önünde gerçekleştiği belirtildi

29 Haziran 2016 14:23

YPG’nin Haziran 2015^’te IŞİD’ten aldığı Tel Abyad’ta Sulh Komitesi Merkezi önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 15’i ağır çok sayıda kişi de yaralandı. Sulh Komitesi Başkanı'nın da hafif yaralandığı belirtildi.

DİHA’nın haberine göre, Tel Ebyad Halk Meclisi’ne yakın olan Sulh Komitesi Merkezi önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Pick-up olduğu belirtilen ve şiddetli bir şekilde patlayan araç, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, 15'i ağır çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Sulh Komitesi Başkanı Brahim El İsa'nın da saldırıdan hafif yara aldığı belirtildi.

Büyük tahribat yaratan saldırıyla ilgili DİHA'ya konuşan TEV-DEM Tel Abyad Sorumlusu Ömer Aluş, saldırının Sulh Komitesi Başkanı Brahim El İsa'ya yönelik olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Saldırının Arap ve Türkmenleri hedef aldığını belirten, "Saldırıda hedef alınan Brahim El İsa, Hinêda aşiretinin lideri ve Sulh Komitesi'nin başkanıdır" dedi.

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