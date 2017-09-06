Tel Abyad'daki ABD bayrakları ve YPG flamaları kaldırıldı

PYD denetiminde bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı.

Akçakale'nin Hürriyet mahallesinden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti.

DHA’nın duyurduğu habere göre, Tel Abyad ilçe merkezindeki PYD/YPG flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

ABD, Eylül 2016'da PYD denetiminde bulunan Tel Abyad'ın birçok önemli noktasına bayrağını dikmişti. Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı.