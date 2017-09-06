T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tel Abyad'daki ABD bayrakları ve YPG flamaları kaldırıldı

Bayrak ve flamaların neden indirildiği hakkında bilgi verilmedi

06 Eylül 2017 13:48

PYD denetiminde bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı.

Akçakale'nin Hürriyet mahallesinden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti.

DHA’nın duyurduğu habere göre, Tel Abyad ilçe merkezindeki PYD/YPG flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

ABD,  Eylül 2016'da PYD denetiminde bulunan Tel Abyad'ın birçok önemli noktasına bayrağını dikmişti. Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı.

ETİKETLER

TelabyadSuriyeABDYPGPYDbayrakflama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24