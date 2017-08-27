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Spor

Tekvandoda kuşak sınavı

Burdur'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando sporcularına kuşak sınavı yapıldı

27 Ağustos 2017 17:06

Burdur\'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando sporcularına kuşak sınavı yapıldı.
Burdur Gençlik Merkezi Salonu\'ndaki ikinci dönem kuşak sınavına 60\'ı kız olmak üzere 100 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez tekvando branşı açıldığını söyleyen İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, \"Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışacak sporcular yetiştiriyoruz\" dedi. Sporcular daha sonra Antrenör Selda Çiçen nezaretinde sınava girdi. Başarılı olan sporcular bir üst kuşağa yükseldi. Kuşak sınavını sporcuların aileleri de izledi. Çocuklarıyla tekvando yapan 5 veli ile en fazla kitap okuyan iki sporcuya çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sınava katılan sporcular
- Ömer Faruk Şiran röprotaj
- Sınava katılan öğrencilerin gösterisi
- Veliler
- Ödül töreni

HABER - KAMERA: MESUT MADAN/BURDUR,(DHA)
 

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