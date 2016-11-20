Tekvandoda bir altın madalya daha

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 4. gününde tatamiye çıkan milli sporculardan Şeyma Nur Söğüt, altın, Ayşenur Özcan ve Muhammet Ferhat Saroğlu ise bronz madalya elde etti.

Şeyma Nur Söğüt, altın madalya yolunda 5 maçta sadece 4 sayı verirken, aldığı 57 sayı ile altın madalyayı sonuna kadar hak etti.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Burnaby kentinde düzenlenen şampiyonanın 4. gününde kadınlar 59 ve 63 ile erkekler 68 ve 73 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 63 kiloda tatamiye çıkan Şeyma Nur Söğüt, ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu, ikinci turda Mısır'dan Engy Gomaa'yı 13-0, üçüncü turda İtalya'dan Alessia Marotta'yı 7-1, çeyrek finalde Polonya'dan Milena Mazurek'i 8-1, yarı finalde ise Sırbistan'dan Nadja Savkovic'i 13-0 yenerek finalist oldu.Finalde de Rus rakibi Margarita Blizniakova'yı 16-2 mağlup eden Şeyma Nur Söğüt, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 59 kiloda Ayşenur Özcan ve erkekler 68 kiloda Muhammet Ferhat Saroğlu ise Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, şampiyonada 2 altın ve 5 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde kadınlar 68 kiloda Simge Erensayın ve +68 kiloda Melisa Mızrak ile erkekler 78 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.