-TEKVANDOCULARIN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ TRABZON (A.A) - 11.01.2011 - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 tekvandocunun cenazeleri, toprağa verildi. Eski Devlet Karayolunun Kirazlık Mahallesi mevkisinde, Uğur Kasım'ın kullandığı 06 MEA 78 plakalı otomobilin refüjde yer alan duvara çarpıp devrilmesi sonucu ölen 5 tekvandocudan Emanet Özlem Akagündüz (19), kardeşi Ümitcan Akagündüz (14) ve Fatma Yıldırım'ın (17) cenazeleri, Vakfıkebir Yeni Camisi'ne getirildi. Törene, sporcuların yakınları, akrabaları ve tekvandocu arkadaşlarının yanı sıra Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu kişilerden Akgündüz kardeşlerin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı ilçede yer alan Mısırlı köyünde, Yıldırım'ın naaşı ise Köprücek köyünde defnedildi. Törende, tabutuna duvak sarıldığı görülen Emanet Özlem Akagündüz ile Fatma Yıldırım'ın fotoğraflarını taşıyan sporcu arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kazada ölen Fatih Kasım Fırtına (22) öğle vakti Vakfıkebir Soğuksu köyündeki camide kılınan cenaze namazı sonrası aynı köyde, Abdul Ziya Bostan (19) ise Tonya ilçesi Kalınçam köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Olayda, sürücü Kasım ile aynı otomobildeki Şamil Kurt da yaralanmıştı.