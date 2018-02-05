Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "İstanbul'da tam bir tekvando festivali olacak"

İSTANBUL / DHA

Türkiye Tekvando Federasyonu\'nun ev sahipliğinde 6-14 Şubat tarihlerinde İstanbul\'da 2 uluslararası organizasyon yapılacak.

İstanbul\'da düzenlenecek 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası\'nda sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanelerine puan yazdırmaya çalışacak. Her iki organizasyonda da Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında derece elde etmiş sporcular boy gösterecek.

G1 statüsünde 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na puan veren 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenecek. 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 36 ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak. Şampiyonada kulüpler Avrupa\'nın en büyüğü olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

G1 statüsünde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na 10 puan veren 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ise 10-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 45 ülkeden 2 bin 250 civarında sporcunun mücadele edeceği turnuvada müsabakalar büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde yapılacak.

ŞAHİN: \"TAM BİR TEKVANDO FESTİVALİ OLACAK\"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İstanbul\'da düzenlenecek olan organizasyonda sporseverlerin tam anlamıyla tekvandoya doyacaklarını söyledi.

Başkan Şahin, Türkiye\'nin tekvando sporunda bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, \"İstanbul\'da tam bir tekvando festivali olacak. Organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Tüm yaş kategorilerinden sporcular burada mücadele edecek. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını izleme fırsatı bulacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puan mücadeleleri yapılacak ve ilk stratejilerin sonuçlarını göreceğiz. Biz de başta İstanbullu sporseverler olmak üzere herkesi bu önemli organizasyona bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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