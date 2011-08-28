-Tekstilde yüzler gülüyor ADANA (A.A) - 28.08.2011 - Hazır giyim sektöründe esnafın yüzü, Ramazan Bayramının yanı sıra hemen ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığı ve kış mevsimine yönelik alışveriş hareketliliğiyle gülüyor. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Tarık Bozbey, Türkiye'de tekstilin yapılan yatırımlarla her geçen yıl büyüdüğünü ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Bozbey, sektörde son yıllarda gerçekleştirilen atılımlar sonucu Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ihracatıyla dünyada ilk 5 ülkeden biri haline geldiğini ifade etti. Tekstil sektöründe Ramazan Bayramının ardından, eğitim-öğretim sezonunun yaklaşmasıyla hareketliliğin arttığını belirten Bozbey, bugünlerde çarşıda alışveriş yoğunluğunun gözlendiğini, giyim sektöründe de bu canlılıktan yararlanmak için tatlı bir telaşın yaşandığını vurguladı. Bozbey, Eylül ayında 3 etkinin bir araya geldiğini, bunun da konfeksiyon ve giyim sanayicilerinin yüzünü güldürdüğünü bildirdi. Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan hareketliliğe okul ve kış sezonu alışverişlerinin de eklendiğini anlatan Bozbey, şöyle devam etti: ''Bugünden itibaren konfeksiyon sektörü fevkalade iyi duruma geldi. Okullar açılıyor, bayram telaşı yaşanıyor, kış sezonu önümüzde. Bütün bunlar ihtiyaç demek, bayram, okul ve kışlık ihtiyacını karşılanmasına yönelik piyasadaki hareketlilik sektörün yüzünü güldürüyor. Bu yıl bayram, okul ve kış alışverişi bir araya gelince esnaf en güzel eylülünü yaşamaya hazırlanıyor. Geçmiş yıllara nazaran daha parlak bir eylül ayı bekliyoruz. Aslında önümüzdeki üç ay sektör için umut verici görünüyor. Esnafın işlerinin önemli ölçüde açılacağını umut ediyoruz. Mevcut göstergelerde bu yönde işliyor.'' Bozbey, tekstil ve konfeksiyon ithalatına yönelik hükümetin aldığı önlemlerin, yerli üreticiyi rahatlattığını bu nedenle bayramın kendileri için daha büyük sevinçle geçeceğini ifade etti.