Tekstilde toparlanma sinyalleri

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe Avrupalı alıcıların siparişlerini artırmaya başladığı belirtildi. İşlerin hareketlenmesi nedeniyle iplik fiyatları yükselişe geçerken, kapanan iplik fabrikalarının da tekrar açılmaya başladığı belirtildi.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk, ekonomik kriz nedeniyle Avrupalı alıcıların geçen yılın son döneminden itibaren durdurduğu siparişlerini son günlerde tekrar başlattığını ifade etti.



Geçen dönemde kriz nedeniyle yeni alım yapmayan Avrupa'daki mağazaların indirimler uygulayarak raflarını boşalttığını, yeni sezonla birlikte paniğin geçtiğini, artık yeni ürünlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ünlütürk, "Son günlerde siparişlerde canlanma var. Henüz geçen senenin aynı dönemine oranla daha aşağıdayız. Normalde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları bizim en yoğun sezonumuzdur. Yaptığımız görüşmelerden anladığımız kadarıyla geçen seneyi geçebileceğiz" şeklinde konuştu.



Piyasadaki hareketliliğin tüm fabrikalara yansımaya başladığını, uzun süredir kıpırdamayan pamuk fiyatlarının yükseliş yönünde harekete geçtiğini dile getiren Ünlütürk, viskon ipliğin kilogram fiyatının da bir haftada 4 TL'den 4,5 TL'ye yükseldiğini ifade etti.



Geçen dönemde bir çok iplik fabrikasının kapandığını, istihdam açısından kötü sonuçlar verse de kriz ortamına ayak uydurabilen firmaların ayakta kaldığını dile getiren Ünlütürk, kapanan bazı iplik fabrikalarının ise tekrar üretime başladığını kaydetti.



‘Fiyatlar düştü, artış adet bazında’



"Şu anda iplik sipariş etmek isterseniz iki haftadan önce yanıt veremezler, çünkü kapasiteleri dolu" diyen Ünlütürk, ihracatın adet bazında artmasına rağmen fiyat bazında aynı oranda yükselmediğine dikkati çekti.



Sektörün ihracatının geçen dönemde değer bazında yüzde 25 düşmesine rağmen adet bazında düşüşün yüzde 3-5 düzeyinde kaldığını ifade eden Ünlütürk, düşüşte ürün fiyatlarının gerilemesi ve kurun etkili olduğunu söyledi.



Ünlütürk, işlerin açılmaya başlamasının krizin bittiği anlamına gelmediğini, çoğu işletmenin çok düşük karlarla, kapısını açık tutmak için çalıştığını savundu. Krizden çıkış noktasında Türkiye'nin önemli avantajlar yakalayabileceğini belirten Ünlütürk, şunları söyledi:



"Avrupalı alıcıların artık daha küçük siparişlerle mal istemesi ve raflara çıkmak için sürecin çok kısalması, Uzak Doğu veya diğer uzak ülkeler yerine hızlı teslimat yapabilen Türk firmalarını ön plana çıkaracak. Ancak AB'nin verdiği teşvikleri iyi kullanan İtalya, İspanya ve Portekiz'deki firmalara karşı fiyatlarımız daha yüksek kalmaya başladı. Bir kaç sene öncesine kadar 'artık tekstilden silindi' denilen Portekiz, fırsatı en iyi değerlendiren ülke haline geldi. AB'nin verdiği teşviklerin benzerini alamamamız halinde Türkiye, büyük bir fırsat kaçıracak."



Rusya sıkıntısı



Sektörün hazır giyim ve konfeksiyon dalında da siparişlerde hareketlilik olduğunu doğrulayan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Mayıs ayı için siparişlerin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.



Eskinazi, Avrupa pazarı için iyimser olmalarına rağmen Rusya pazarında sorunların halen halledilemediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Siyasi çabalara rağmen halen Rusya bize kapalı. Gümrükteki problemleri devam ediyor. Kırmızı hat uygulamasında bir değişiklik yok. Tarife dışı engeller devam ediyor. Rusya pazarına Ukrayna gibi başka pazarlardan girmeye çalışıyoruz ancak orada da engel koyuyorlar. Bu nedenle özellikle Laleli sıkıntı içinde. Sorunların temelinde siyasi nedenler yatıyor. Bu konu acil çözüm bekliyor."

