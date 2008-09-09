Tekstilde fırsatlar kaçıyor

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ercan Tan, tırların Rus gümrüklerinde beklemesinden dolayı bir sezonu kaçırdıklarını, gümrüklerin 20 gün daha açılmaması halinde ikinci sezonu da kaçıracaklarını vurguladı. Bir sezonda 700 milyon dolar zarar ettiklerini ifade eden Tan, ikinci sezonun da kaçırılmasından da endişe ettiklerini söyledi.



MESİAD Başkanı Ercan Tan, Rus gümrüklerinde beklemenin maliyetini 500 milyon dolar olarak açıklayan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'i iyimser bulduklarını belirterek, beklemenin maliyetinin daha da fazla olduğunu dile getirdi.



Gümrüklerde iki buçuk aydır tırların beklediğinin altını çizen Tan, bir sezonu kaçırdıklarını, bunun da maliyetinin 700 milyon dolar olduğunu kaydetti.



“Dengeyi bulmak zor”



20 gün içinde gümrüklerin açılmaması durumunda ikinci sezonu da kaçıracaklarına işaret eden Tan, "İkinci sezonu kaçırmaktan da endişeliyiz. Gümrükler 20 gün içinde açılsa bile bekleyen tırların bu süre içinde anca Rusya'ya giriş yapacağı söyleniyor. Üçüncü sezonu bile kaçırma olasılığımız var. Gümrükte beklemenin maliyeti daha da artacak. Dengeyi bulmak üç dört sezonu bulur" diye konuştu.



Sadece Türkiye'nin değil bundan Rusya'nın da zarar ettiğini ifade eden Tan, Rus makamlarının duyarlı olmasını gerektiğini söyledi. "Pireye kızarak, yorgan yakıyorlar" diyen Tan, Rus müşterilerinin aldığı ürünlerin eline ulaşmaması nedeniyle satış yapamadıklarını, yeni ürün alamadıklarını söyledi. Tan, Rus müşterilerinin yol parası dahi olmadığını, müşterilerine yol parası verdiklerini kaydetti.



Dikkatli satış yapın uyarısı



Türkiye'deki imalatçıların ve Rus müşterinin elinde para kalmadığını belirten Tan, konsiye satış yapacaklarını, bunun da sadece yüzde 60'nın geri geleceği belirtti. Yüzde 40 kayıpları olacaklarını ifade eden Tan, firmaları uyardı. Tan, "Dikkatli olmak lazım. Zordayız diye müşteri geldiği zaman hemen satış yapmamak gerekiyor. Yılanı halat sanmamak gerekiyor" dedi.

