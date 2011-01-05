-TEKSTİLDE 200 BİN KİŞİYE YENİDEN İŞBAŞI ADANA (A.A) - 05.01.2011 - Son 5 yılın en parlak dönemini yaşayan tekstil ve hazır giyim sektöründe kriz döneminde işten çıkartılan 250 bin çalışandan 200 bini yeniden işbaşı yaptı. Sektörde 100 bin kişilik daha işçi açığı bulunuyor. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Tarık Bozbey, küresel mali kriz nedeniyle mal alamamaktan dolayı depoları boşalan ülkelerin yeniden alıma başlamasının yanı sıra, 4 yıl önce kalitesiz ve zehirli boyalarla üretim yapan Uzakdoğu ülkelerine kaçan taleplerin yeniden Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla tekstil ve hazır giyim sektöründe ikinci bahar havasının yaşandığını söyledi. Bozbey, son yıllarda gelir seviyeleri yükselen Uzakdoğu ülkelerindeki tüketicilerin de artık satın aldıkları tekstil ürünlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin etiketi yerine Türk etiketini görmek istediğini ifade ederek, bunun da sektörün canlanmasında etkili olduğunu bildirdi. Sektörün zarar etme pahasına son 5 yıldır pazarını korumak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Bozbey, ''Zor geçen son 5 yılın meyvelerini artık almaya başladık. Sektörde son bir yıldır siparişler Türkiye'ye döndü'' dedi. Bozbey, son 5 yılın en parlak dönemini yaşayan sektörde 6 aylık siparişlerin dolduğunu, birçok firmanın müşterilerinin dışında yeni siparişleri kabul etmediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Sektörde yoğun talepten dolayı fiyatlar arttı. Pamuk fiyatları 1,5 dolardan 4 dolara çıkınca dikiş fiyatları yüzde 30-40 civarında yükseldi. Ancak, buna rağmen 6 aylık sipariş var. Sektördeki bahar havası önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Konut piyasasının hareketlenmeye başlamasıyla birlikte ev tekstili de hızlandı. Sektörde önümüzdeki 3 yılı çok iyimser görüyoruz.'' -200 BİN İŞÇİ YENİDEN İŞBAŞI YAPTI- Sektörde kriz döneminde işten çıkartılan 250 bin çalışandan 200 bininin yeniden işbaşı yaptığını anlatan Bozbey, ''Halen 100 bin kişilik daha işçi açığı var. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bunlar da işgüç sahibi olacak'' dedi. Bozbey, tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin vazgeçilmez ve asla ihmal edilmemesi gereken sektörü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Bunun yanında sektörün yılda 25 milyar dolara yakın ihracat potansiyeli var. Bavul turizmi ile 5 milyar dolara yakın ürün başta Rusya olmak üzere balkan ve Kafkas ülkelerine gidiyor. Biz bavul turizmi ile giden bu ürünleri de ihracat olarak sayıyoruz. Tekstil ve hazır giyim ülkeye hem döviz kazandırıyor hem de istihdama katkı sağlıyor. İstihdama katkısı ülkenin sosyal huzurunun artması noktasında çok önemli. Sektör en vasıfsız insanı bile bir ayda usta yapıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında tekstil ve hazır giyimin Türkiye için önemi ortaya çıkar.''