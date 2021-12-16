“Tekstilde 100 milyon liralık maske vurgunu” iddiası

Ay-Tim AŞ’nin sahibi Sevda Aydın ile Ilkotec Tekstil Limited Şti’nin sahibi olan kardeşi Metin İlhan’ın maske kumaşı ve üretimi yapan çok sayıda firmayı 100 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Tekstil firmaları, yüklü miktarda alacağı için Ay-Tim AŞ ve Ilkotec Tekstil Limited Şti hakkında haciz işlemi başlatarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre Ay-Tim Tekstil’in sahibi Sevda Aydın, kardeşi Metin İlhan’ın üzerine aldığı milyonlarca adet maskeyi yurt dışına ihraç etti. Ancak ödemeler yapılmayınca Aydın’ın şirketinde haciz yapıldı, olay savcılığa taşındı.

"Benden alacağınız yok" dedi, haciz geldi

Ulaşılan dosyalara göre birçok firmayı karşı karşıya getiren süreç geçen haziran ayında başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kumaş sektörünün köklü firmalarından E. Kumaş AŞ, ürün tedarik ettiği Ay-Tim Tekstil AŞ’den alacaklı konuma geldi. 36 milyon lira alacaklı olan şirket ödeme talebinde bulunduğunda ilginç bir yanıtla karşılaştı. İddiaya göre şirket sahibi Sevda Aydın, “Benden alacağınız yok. Faturaları kime kestiyseniz ödemeyi ondan alın” diyerek, kardeşi Metin İlhan’ı adres gösterdi.

Alacaklı firma yetkilileri, muhataplarının Ay-Tim AŞ olduğunu belirtse de sonuç alamadı. Yürütülen görüşmelerden sonuç alamayan E. Kumaş A.Ş. avukatları, Ay-Tim AŞ’de haciz yaptı. Şirkette bulunan bir dizi ürün haczedildi. Haciz işlemi sonrası şirket sahibi Sevda Aydın ödeme yapacağını belirtti. İmzalanan çekler alacaklı firma yetkilisine teslim edildi, taraflar protokol imzaladı.

Başka alacaklılar da kapıya dayandı

Kumaş AŞ’nin yüklü miktardaki alacağını tahsil etmekte güçlük çektiğini duyan başka alacaklılar da peşi sıra firmaya geldi. Aynı zamanda Les Benjamins markasının da bağlı olduğu Ay-Tim Tekstil AŞ’nin talebiyle 3.7 milyon adet maske üretip geçen 1 Haziran’da teslim eden Maydenim Tekstil AŞ de bu süreçte harekete geçen bir diğer firma oldu. 33 milyon liraya yakın alacağı olduğunu iddia eden Maydenim yetkilileri de Metin İlhan’ın sahibi olduğu Ilcotek Tekstil’e yönlendirilince soluğu mahkeme aldı. Alınan ihtiyati haciz kararı ile Ay-Tim’in merkezinde haciz işlemi yapıldı. Şirkette bulunan yüzlerce koli giysinin yanı sıra 10 bin top kumaş haczedildi. Yapılan haciz işlemine karşılık Ay-Tim tarafı, “Haczedilen mallar bize ait, ancak borçlu biz değiliz” diyerek dava açtı. Taraflar arasında, yapılan haciz işlemi sonrası karşılıklı bir dizi davanın açıldığı anlaşıldı.

‘100 milyonluk vurgun’ iddiası

Konuya yakın bir kaynak, benzer sorunu birçok firmanın yaşadığını, küçük ölçekli bazı firmaların batma noktasına geldiğini söyledi. Bir başka sektör kaynağı ise “Uygulanan bu yöntem nedeniyle intiharın eşiğine gelen bir iş insanı oldu. Belli ölçeği olan firmalar bir biçimde ayakta kalabiliyor ancak küçük firmaları batmaktan kurtulamadı. Paravan firma kullanılarak yapılan vurgun 100 milyon lira seviyesinde” bilgisini verdi.

İlkotec paravan firma

Yüklü miktardaki ödemesini almak üzere haciz işleminin yanı sıra bir dizi dava da açan Maydenim A.Ş. adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla yapılan suç duyurusunda, Ay-Tim AŞ’nin sahibi Sevda Aydın ile Ilkotec Tekstil Limited Şti’nin sahibi olan kardeşi Metin İlhan’ın ortak hareket ederek firmaları dolandırdıkları iddia edildi. Savcılık başvurusunda, “Ilkotec Tekstil paravan olarak kullanılıyor. Bu firmanın içi boş. Ve sürekli adres değişikliği yapıyor. Mallar, faturada Ilkotec adına alınıyor. Ancak tüm alımlar Ay-Tim adına yapılıyor. Ödeme talep edildiğinde ise borçlu firmanın Ilkotec olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bir lira dahi ödeme yapılmadan alınan ürünler Ay-Tim üzerinden yurtdışına satılıyor” denildi.

Çalışmaya devam ediyor

Öte yandan haklarında suç duyurusunda bulunulan iki kardeş arasında da devam eden bir soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Ay-Tim AŞ adına savcılığa yapılan başvuruda, aralarında Sevda Aydın’ın kardeşi Metin İlhan’ın da olduğu 8 kişinin, Ay-Tim’i dolandırmaya çalıştıkları iddia edildi. Savcılık başvurusunda, “Naylon faturalarla oluşturulan hayali alacaklar Ay-Tim’den tahsil edilmeye çalışılıyor” denildi. Anılan dilekçede, İlhan’ın 2 Haziran’da Ay-Tim ile ilişiğinin kesildiği öne sürüldü. Ancak ulaşılan belgelere göre anılan tarihten sonra da İlhan, Ay-Tim’in kurumsal e-posta adresini kullanmaya devam etti. Milyonlarca liralık mal alımı yapmış görünen Ilkotec’in sık sık adres değiştirdiği, en son Bahçelievler’de bir iş hanında bulunan ofisinde ise kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.