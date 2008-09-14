Tekstilci umutlu

Doğu’ya taşınana vergi indirimi geliyor

Konya Tekstil Konfeksiyon Sanayicileri ve İşadamları Derneği (KOTİAD) Başkanı Bekir Dikici, tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik açıklanan teşvik paketiyle sektörün önünün açılacağını kaydetti.Dikici, yaptığı açıklamada, son dönemlerde kan kaybeden ve zor bir virajdan geçen tekstil ve hazır giyim sektörüne hükümetin destek çıktığını söyledi.İlk kez sektör belirtilerek bir teşvik paketi açıklandığını ifade eden Dikici, "Tekstil sektörü yüksek maliyetler, kamusal girdiler ve vergiler nedeniyle sıkıntı içerisindeydi. Sektörün toparlanması için, sektörel bir teşvik gerektiğini daha önce de dile getirmiştik. Hükümet, tekstilcinin sesine kulak verdi ve ilk kez böyle bir paket açıkladı. Teşvik paketiyle birlikte ilk kez bir sektöre teşvik veriliyor" diye konuştu.Dikici, eylem planını olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Teşvik paketiyle birlikte sektörün tüm sıkıntılarının sona ereceğini söylemek mümkün değil ancak, bu karar sıkıntıların aşılması için bir adım. Sektörün moral ve motivasyonunu yeniden yerine getirecek ve ileriye dönük yaklaşımlar getirilmesini sağlayacak. Teşvik paketi sektörün önünü açacak " dedi.Hükümetin açıkladığı eylem planı ile birlikte, yatırımların Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne kaymasını beklediklerini dile getiren Dikici, şunları kaydetti:"Özellikle ihracat yapan firmalar maliyetleri düşürmek adına bu bölgeleri tercih edecekler ve vakit geçirmeden yatırımlarını bu bölgelere kaydırmaya başlayacaklar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine taşınacak firmalara enerji ve vergi desteği verilmesinin de çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İki bölgemizle başlayan eylem planının önümüzdeki süreçte, diğer bölgeler için de uygulanacağını düşünüyorum."