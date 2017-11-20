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Tekstil ürünleri yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki 3

20 Kasım 2017 19:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi\'ndeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, tekstil ürünleri yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkezefendi ilçesi 3. Sanayi Sitesi 11. sokakta bulunan tekstil atölyesinde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İşyeri içerisinde bez ve pamuklu ürünlerin bulunması alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Tekstil atölyesindeki bez ve pamuklu ürünler yanarak kül oldu.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili, polis soruşturma başlattı.

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