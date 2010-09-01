-TEKSTİL İŞÇİLERİNE YÜZDE 4 ZAM İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İşçi ücretlerine yüzde 4 oranında zam yapılacak. Hisse senetleri İMKB'de işlem gören Vakko, Yünsa, Söktaş, Lüks Kadife gibi bazı tekstil sektörü şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamalarında, TÜTSİS ve TEKSİF arasında yürütülen ve 12 bin işçiyi kapsayan 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 31 Ağustos 2010 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlandığı ve yeni dönem grup sözleşmesinin 1 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe konulduğu duyuruldu. Açıklamalarda, Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile daha önce TEKSİF'in kapsam iş yerlerinde aldığı ''grev uygulama kararı'' ve TÜTSİS'in aldığı ''lokavt kararı''nın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. -YÜZDE 4 ZAM- 1 Nisan 2010'dan itibaren 3 yıl geçerli olacak sözleşme ile işçi ücretlerine 2010'nun birinci altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 3, 2011 yılının birinci altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 3, 2012 yılının birinci altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında ise yüzde 3 oranında zam yapılacak.