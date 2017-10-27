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Tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (1)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mevkisi'ndeki, bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi, hastanelere kaldırıldı

27 Ekim 2017 15:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mevkisi\'ndeki, bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi, hastanelere kaldırıldı.

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RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiKumkısık Mevkisi

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