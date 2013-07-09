Teksas'ta Eyalet Meclisi teklif edilen kürtaj yasasını oylamaya hazırlanıyor

Çeviri: Kerem Cihan ULUÇ

Amerikan New York Times gazetesinde çıkan habere göre; Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'nin Teksas eyaletinde son dönemde çok konuşulan kürtaj ve kürtaj kliniklerine sınırlama getiren yasa tasarısının bugün eyalet meclisine sunulacağı açıklandı. Daha önce senatör Wendy Davis'in oylamayı engellemesinin ardından ertelenen oylamanın yapılmasına yaklaştıkça, eyalet meclisinin önüne kalabalık grupların toplandığı ve karşıt grupların sloganlar ve verdikleri demeçlerle yapılacak yasa hakkında düşüncelerini belirttikleri kaydedildi.

Senatör Wendy Davis'in iki hafta önce eyalet meclisindeki bir oturumda yasanın oylanmasını engellemek için yaptığı on bir saatlik konuşmanın ardından, eyalet meclisi yasayı salı günü oylamaya karar verdi. Wendy Davis'in başvurduğu taktik sonucu, Cumhuriyetçiler kürtaj yasağını ve kliniklerin kısıtlanmasını öngören yasayı, oylama sürecine tekrar girmek zorunda kalmıştı. Bu yasa yirmi haftalık bir hâmilelik süresinden sonra kürtajın yasaklanmasını ve açılan kliniklerin büyük bölümünün kapatılmasını ögörüyordu.

Pazartesi günü içlerinde eski Arkansas Vali Mike Huckabee'nin de bulunduğu bir grup, eyalet meclisi binasının önünde toplandı. Dua ederek 'yasayı geçirin' sloganları attı. Bu sırada Dallas kentinin ilk Vaftiz Kilisesi papazı Robert Jeffress'da bir konuşma yaptı.

Jeffress şunları söyledi: Bayanlar, baylar. Bizim savaşımız Cumhuriyetçiler ve Demokratların savaşı değildir. Bu savaş ışık ve karanlık arasında, iyi ve kötü, Tanrı ve şeytan arasında tarih boyunca süregelen savaştır, ve biz bu çarpışmadan gâlip çıkacağız.'

Anti-kürtaj grupları alanda toplanmaya başladığı sırada, Kürtaj hakkının savunucusu oldukları belirlenen turuncu kıyafetli insanlar 'Kimin seçimi, bizim seçimimiz' sloganları atarak, eyalet meclisine doğru yürüdü.



Yasağın dayandırıldığı bulgular çelişkili



Eyaletin, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komites, Kürsü Başkanı Jane Nelson'un yaptığı açıklamada 3,800 kişinin bu yasayla ilgili görüşlerini belirttikleri bir bildiri imzaladıklarını gördüğünü söyledi.

Teklîfi verilen kürtaj yasağı yasasına benzer yasaların ABD'nin başka 12 eyaletinde uygulandığı kaydedildi..Ancak, geçirilmeye çalışılan bu yasanın, yanlış tıbbî araştırmalara dayandırılarak, anne karnında oluşan bir fetusun bahsi geçen sürede artık acı hissedebildiğinin çelişkili bir konu olduğu belirtildi.

Cumhuriyetçi bir Senatör ve doktor olan, Bob Deuell söz konusu kanunu desteklediğini belirtirtti ve şöyle konuştu: Bir bebeğin kürtaj sırasında acı çekip, çekmediği konusunda şansımızı mı denemeye hazırmıyız?'

Aile Planlaması Derneği'nden bir üye konuşmasında Texas'taki heyetin kararının eyaletteki 42 kürtaj kliniğinden sadece 6 tanesinin açık kalmasına neden olacağını belirtirken, kanunun tasarlayıcısı ve meclis üyesi olan Jodie Laubenberg bu tutumu çok abartılı bulduğunu söyledi.

Bir kadın sağlığı merkezi olan, ve kürtaj operasyonları da yaptıkları bilinen Whole Women's Health'in CEO'su Amy Hagstrom Miller, Teksas eyaletindeki tüm kürtaj kliniklerinin kontrolden geçtiğini, lisans verildikten sonra bile düzenli olarak denetlendiğini kaydetti.

Konuşmasına devam eden Miller şunları söyledi:

'Ortaya attığınız bu prosedür, geçmesi hâlinde sağlığı ve hasta bakımını geliştirmekten ziyâde düşürecektir, ve kadınların Teksas eyaletinde sonraki dönemde kürtaj operasyonuna girmesini zorlaştıracak ve bu kadınları yasa dışı, sağlıksız ortamlarda kürtaj olmaya zorlayacaktır.'

Çeşitli eyaletlerde kürtaja kısıtlamalar

Geçen hafta, Teksas dışında başka iç eyalette de kürtaj yasasına benzer zorluklar ve kısıtlamalar getirildi.

Wisconsin eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Scott Walker, kürütaj operasyonu yapacak doktorların yakınlarındaki bir hastanede yapmasını ve kürtaj işlemlerinden önce kadınların ultrasona girmesini öngören bir yasayı imzaladı. Bu yasanın öngördüğü kuralların bir kısmına federal bir mahkemeden belli bir süreyle durdurulma kararı çıktı.

Ohio eyaletinin valisi John Kasich'in de kürtajı kısıtlayan bir genelge imzaladığı belirtildi. Bunun ardından da North Carolina senatosunun da kürtaj prosedürüne çeşitli kısıtlamalar getirdiği öğrenildi.