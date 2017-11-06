Teksas'ta kiliseye saldırı; 26 ölü, 24 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye giren bir kişi ibadet eden insanlara ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 26 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açtı.

Saldırıda 26 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kilisedeki yaralıların ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırganın kimliği beli oldu

Teksas saldırısını gerçekleştiren kişinin 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu açıklandı. Saldırganın 2009-2013 yıllarında arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev aldı. Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü.

Yaralananlar arasında 2 yaşında bir çocuk da var

NTV'nin haberine göre, Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetti.

Saldırıda en az 41 kişinin vurulduğu ve içlerinde 2 yaşında bir çocuğun da yer aldığı belirtildi.

Trump: Gelişmeleri Japonya'dan takip ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak, "Gelişmeleri Japonya'dan takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, Teksas'ta bir kilisede Pazar ayinine katılanların hedef alındığı saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz."