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Dünya

Teksas'ta binden fazla ev kül oldu  TEKSAS (A.A)

07 Eylül 2011 04:35

-Teksas'ta binden fazla ev kül oldu  TEKSAS (A.A) - 07.09.2011 - ABD'nin Teksas eyaleti Austin bölgesi yakınlarındaki büyük orman yangınlarında 2 kişinin daha öldüğü bildirildi.  Teksas Orman İşletmesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmasına başlanan yangında pazar gününden bu yana 30 bin dönüm orman arazisinin tahrip olduğu belirtildi. Teksaslı yetkililer de tropik fırtına ''Lee''nin yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığını ve son bir hafta içinde binden fazla evin hasar gördüğünü, 100 bin dönümden fazla arazinin de yandığını bildirdi.  Bastrop kasabası şerifi Terry Pickering, yangında ölenlerin kimliği hakkında bilgi vermezken, Teksas'taki orman yangınlarında bir kadın ile 18 aylık bebeği hayatını kaybetmişti. Böylece, yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

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