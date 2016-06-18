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Dünya

Teksas ve Sibirya'da oluşan dev çukurlardan dolayı 7 bin kişi tehlike altında

Futbol sahası büyüklüğüne ulaşan çukurlara, bölgede bulunan petrol ve gaz çıkarma endüstrisinin sebep olduğunu belirtiliyor

18 Haziran 2016 16:54

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çökme sonucu oluşan üç dev çukurun içlerinden patlama sesleri geliyor. Çukurların büyüdüğü iddia ediliyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde çökme sonucu oluşan iki büyük çukur için bilim insanları; doğal felaket riski barındırdığı yönünde uyarılarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Güney Methodist Üniversitesi jeofizikçileri, Teksas'ın batısında yer alan Wink ve Kermit kasabalarında oluşan devasa çukurlara bölgede petrol ve gaz çıkarma endüstrisinin sebep olduğunu bildirirken bölgede yaşayan 7 bin kişinin tehlike altında olduğunu belirtti.

 

Çukurlar futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

 

"Asıl korkulması gereken bunların boyutlarının günden güne büyüyor olması" açıklamasını yapan araştırmacılar ilk çukurun Teksas'ta 1980'de diğerinin ise 2002'de oluştuğunu ve her ikisinin de neredeyse bir futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Diğer bir çukur da Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunuyor. Buradaki çukurun oluşumunu ise görgü tanıkları; çukurun onlarca kilometre uzaklıkta bir patlamayla çevresine ışık saçarak meydana geldiğini ifade ediyor. 

İlk defa 2013'te bu şekilde oluşan çukur şimdiye kadar 15 kez daha çeşitli patlamalarla birlikte 100 metre derinliğe ulaştı. En son patlamanın ise 100 km öteden duyulduğunu söyleyen bilim insanları derinliğin, göktaşı düşmesi sonucunda oluştuğunu söylüyor. Bazı uzmanlar da, bu patlamanın daha öncekilerden çok daha şiddetli olduğunu göz önünde bulundurarak bölgede var olan metan gazının sıkışması sonucunda böyle bir olayın yaşanmış olabileceğini savunuyor.

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