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Dünya

Teksas'ta üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, bir yaralı

Kampüste eğitime ara verildiği açıklandı

03 Şubat 2020 23:53

ABD'nin Teksas eyaletindeki A&M Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

A&M Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, kampüste silahlı saldırının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

sputnik'in haberine göre; üniversite, tedbir olarak öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüsten ayrılmamaları gerektiğini açıkladı.

Üniversite kampüsüne polislerin intikal ettiği bildirilirken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kampüste eğitime ara verildiği duyuruldu.

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