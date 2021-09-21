Teksas'ta bir doktor, eyaletin sert kürtaj yasasını ihlal etti; "Anayasaya aykırı olan yasanın sınanmadan geçmeyeceğine emin olmak istedim"

ABD’de altı haftadan sonra kürtajın tüm koşullarda yasaklandığı Teksas eyaletinde, bir doktor bilinçli bir şekilde yasayı ihlal ederek kürtaj işlemi gerçekleştirdi. Dr. Alan Braid, anayasaya aykırı olduğunu söylediği yasanın mahkemede sınanması için dava edilerek sürecin nasıl ilerleyeceğini göstermek istedi.

Alan Braid isimli doktor, The Washington Post’un konuk yazar bölümünde, kürtaj yasağı yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra işlemi gerçekleştirdiğini doğrulayan “Neden Teksas’ın sert kürtaj yasasını ihlal ettim” başlıklı bir yazı yazdı. Braid, “Hukuki sonuçları olabileceğini biliyordum ancak Texas’ta bariz bir şekilde anayasaya aykırı olan bu yasanın sınanmadan geçmeyeceğine emin olmak istedim” dedi.

Eski bir avukat olan Oscar Stilley, kişisel olarak kürtaja karşı olmadığını ancak Braid’in itirafını gördükten sonra harekete geçerek dava açtığını söyledi. Stilley, açtığı davada haklı bulunursa 10 bin dolar tazminat alacak.

Teksas’ta yürürlüğe giren kürtaj yasası tek tek vatandaşlara "bireysel olarak harekete geçme hakkı" yani kendileri etkilenmese bile kürtaj yapan ve yaptırana karşı dava açma hakkı veriyor.

Yürürlüğe giren yasanın mahkemede nasıl işleyeceği, biri kürtaj işlemi gerçekleştirip biri de dava açmadan görülemeyecekti. Braid ve Stiller, bunu mümkün kıldı.