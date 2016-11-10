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Spor

Teksas derbisinde son gülen Houston Rockets

Houston Rockets‘ta James Harden 24 sayı, 15 asist ve 12 ribauntla triple-double yaparak, maça damga vurdu

10 Kasım 2016 11:45

Houston Rockets deplasmanda San Antonio Spurs‘e konuk olurken nefesleri kesen maçı 101-99’luk skorla kazandı.

Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir iç saha performansı ortaya koyan Gregg Popovich’in takımı, bu sezona hayal kırıklığıyla başladı ve daha 4 maç olmuşken 3 maç kaybetti.

Rockets‘ta James Harden 24 sayı-15 asist-12 ribauntla oynarken, Ryan Anderson 20 sayı-8 ribaunt, Trevor Ariza 9 sayı-5 ribaunt-3 asist, Clint Capela 12 sayı-5 ribaunt, benchten gelen Eric Gordon 15 sayı-2 asist ve Sam Dekker 10 sayı-7 ribaunt yaptı.

Spurs‘te Kawhi Leonard’ın 34 sayı-7 ribauntluk performansı yeterli olmazken, LaMarcus Aldridge 14 sayı-5 ribaunt, Patty Mills 8 sayı-10 asist-3 ribaunt, Danny Green 8 sayı ve benchten gelen David Lee 10 sayı-4 ribaunt yaptı.

 

Atlanta, Chicago'ya fırsat vermedi

 

Doğu Konferansı'nın iddialı iki takımını karşı karşıya getiren maçta Atlanta Hawks evinde konuk ettiği Chicago Bulls‘u 115-107’lik skorla geçti.

Hawks‘ta benchten gelen Thabo Sefolosha 8-9 şut isabetiyle 20 sayı-5 ribaunt-3 top çalma yaparken, bir başka bench oyuncusu Tim Hardaway Jr 11 sayı-3 ribauntla oynadı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Golden State Warriors 116 - 95 Dallas Mavericks

LA Clippers 111 - 80 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 104 - 98 Utah Jazz

Indiana Pacers 122 - 115 Philadelphia 76ers

New York Knicks 110 - 96 Brooklyn Nets

Orlando Magic 107 - 123 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 118 - 93 Boston Celtics

Atlanta Hawks 115 - 107 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 102 - 112 Toronto Raptors

Phoenix Suns 107 - 100 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 99 - 101 Houston Rockets.

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