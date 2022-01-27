TEKSAN yoğun talebi karşılamak için çalışıyor

Sanayide doğal gaz ve elektrik kısıtlaması jeneratöre talebi yüzde 50 artırdı

İran doğal gazının Türkiye’ye arzı konusunda ortaya çıkan kısıtlamalar sanayiciyi zora soktu. Bir yandan doğal gaz diğer yandan elektrik kesintileri ile üretimi sekteye uğrayan sanayiciler çareyi jeneratörde buldu. Türkiye’nin yerli jeneratör üretim kapasitesi en yüksek şirketi olan Teksan’ın Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer; kısıtlamaların jeneratöre olan talebi yaklaşık yüzde 50 artırdığını açıkladı.

Son günlerin değişmez gündemi İran’ın doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle BOTAŞ’ın sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine yönelik doğal gaz kısıtlaması kararının ardından TEİAŞ’ın Türkiye çapındaki Organize Sanayi Bölgelerine en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması yapmaları uyarısında bulunması oldu. Durma noktasına gelen sanayi çarkları için çözüm jeneratörler oldu. Kısıtlama haberlerinin ardından jeneratör satın alma ve kiralama taleplerinde gözle görülür artış yaşandı.

Enerjinin kesintisiz sağlanmasında jeneratörlerin kötü gün dostu ürünler olduğunu belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi; “Haberin geçtiğimiz hafta ajanslara düşmesinin ardından yüzde 50’ye yakın bir talep artışı ile karşılaştık ve Teksan markamızla yaptığımız ürün satışlarında ciddi bir artış oldu. Bunun yanı sıra jeneratör kiralama markamız olan Taxi Generator’e de yoğun talep geldi. Bu kadar kısa sürede gerek satın alma gerek kiralama yoluyla jeneratör talebindeki gözle görülür artışın önümüzdeki günlerde daha da artacağını öngörüyoruz. Bu konuda ülkemizin her yerinden bize ulaşan talepleri hızla karşılamaya çalışıyoruz. Teksan olarak bugün İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan iki fabrikamızda yıllık 15 bin adetin üzerinde üretim kapasitemizle Türkiye’nin yerli jeneratör üretim kapasitesi en yüksek şirketiyiz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlarla özellikle üretim tarafındaki yetkinlik ve kapasitemizi artırmanın ne kadar önemli olduğunu bu artan taleplere verdiğimiz hızlı cevaplar sayesinde görmüş olduk. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hızlı çözümler sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarız, enerji konusunda yaşanan sorunlar en kısa sürede aşılır ve ülkemiz sanayinin çarkları kesintisiz şekilde dönmeye devam eder.”