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Spor

(tekrar) Cenk Tosun: "Maçın hakimi bizdik"

MONACO, (DHA) - Monaco maçında 2 golle yıldızlaşan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "Gruptan çıkmak istiyoruz" dedi

18 Ekim 2017 12:09

MONACO, (DHA) - Monaco maçında 2 golle yıldızlaşan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, \"Gruptan çıkmak istiyoruz\" dedi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan milli golcü şunları söyledi;
\"Maçın oyuncusu olmak gurur verici. Kazanıp dokuz puana yükseldiğimiz için çok mutluyum. Maça iyi başladık. Daha çok atağa girdik. Babel\'in golü ofsayt değildi. Gol verilse maç daha farklı olabilirdi. Rakip ilk atağında golü attı. Maçtan hiç kopmadık. Yenik durumda iken galip geleceğimize inanıyordum. Maçın hakimi bizdik. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Kalan maçları da kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz.\"

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