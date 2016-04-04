Teknolojiyi sınıflarda daha eğlenceli kullanmanın 6 yolu

Teknoloji, hayatımızın önemli bir parçası. Eğitim dünyasında da her geçen gün daha çok yer kaplıyor. Hürriyet'ten Önder Öneş'in haberine göre, ABD’de teknoloji ve eğitim konusuna odaklanan Secure Edge Network, sınıflarda onun nasıl daha etkili kullanılabileceği ile ilgili önemli ipuçları veriyor.

1- Ortak çalışmalar

Teknoloji birden çok cihazı kullanma imkânı veriyor. Tabletle yapılan çalışmalar sunumlarda paylaşılabiliyor. Cihazlar arasındaki iletişim, öğrenciler arasındaki koordinasyonu geliştirmek için kullanılabiliyor. Ortak çalışmalar, bu sayede daha eğlenceli ve öğretici kılınabiliyor. Örneğin, bazı öğrenciler bilgisayarda tabletler için içerik hazırlayarak, gruptaki takım arkadaşlarına yardımcı olabiliyor.

2- Blog’lar

Blog’lar sayesinde öğrenciler çalışmalarını yayınlayabiliyor. Bu, öğrencilerin kendi gelişimlerini takip etmesi açısından eşsiz bir fırsat. Zamanla daha düzenli olarak blog’uyla ilgilenen öğrenciler, belli rutinlerle içerik üretmeyi ve çalışma disiplinini öğrenebiliyor. Ayrıca birbirlerinin blog’larını takip ederek çalışmaları ile ilgili yorumlar yapabiliyor. Online dünyada geri bildirimler, daha kaliteli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayabiliyor

3- Video konferanslar

Sanal dünyada video konferanslar mesafelerin önemini ortadan kaldırıyor. Bugün bir öğrenci, dünyanın diğer ucundaki biriyle video konferans yapabiliyor. Öğrenci platformları ve organizasyonları, dünya çapında video konferanslara farklı ülkelerdeki okullardan çocukları da davet ediyor. Hem yabancı dilin, hem de gruplar önünde kendini ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinde bu konferanslar çok yararlı.

4- Oyun

Hangi çocuk oyunu sevmez. Tablet ve mobil cihazlarda eğitsel uygulamalardan faydalanmak, öğrenme sürecinde yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Öğrenciler, bu sayede kendi gelişimlerini daha rahat takip edebiliyor. Eğitici oyunlar zaman zaman öğrenciler arasında bir rekabet doğmasını sağlıyor. Çocuklar bu sayede problem çözme becerilerini kullanmalarını gerektiren zorlu bölümlerin üstesinden daha büyük şevkle gelebiliyor.

5- Sosyal medya

Eğitimde sosyal medyanın kullanımı tartışılıyor. Ancak günümüzde sosyal medyayı eğitimin dışında tutmak mümkün değil. Öğrenciler, okuldan sonra sosyal medyaya dalıyor. Peki, hayatın bu kadar çok içinde yer alan platformlar, neden bir eğitim mecrası olarak kullanılmasın? Örneğin, belli konularda online bir tartışma alanına dönüştürülebiliyor. Derste ortaya atılan bir konu üzerine araştırma yapan ya da bir ödevle görevlendirilen öğrenciler, sosyal medyada birbirleri ile tartışabiliyor. Bu sayede kaynakların paylaşımı artabiliyor ve öğrenciler birbirlerine daha çok yardımcı olabiliyor, daha etkili grup çalışmaları yapılabiliyor.

6- Görselin gücü

Bir resim binlerce kelimenin gücündeyse, acaba bir videonun etkisi nedir? Sınıflarda daha fazla videonun kullanılması öğretim ortamını geliştiriyor. Öğrencilerin soyut konuları somutlaştırmasına yardımcı oluyor. Youtube bunun için eşsiz bir kaynak. Her konuda yüzlerce güvenilir video yer alıyor.