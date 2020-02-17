Teknolojinin liderleri, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluştu

Ankara ve Londra hükümetlerinin 'her iki ülke arasında var olandan daha güçlü iş bağları kurmaya kararlı olduğunu' vurgulayan Slater, ticaretin bu iki ülke arasındaki ilişkilerin önde gelen bileşenlerinden olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise Türkiye’nin Birleşik Krallık için ticari ortak olarak önemini vurguladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konferans Türkiye-Birleşik Krallık ticaret ilişkisi açısından önemli bir zamanda gerçekleşiyor. Şu anda ikili ticaretimiz yaklaşık olarak 17 milyar sterlin ve son 10 yılda %50’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Bu inanılmaz bir başarıdır ve hem Türkler hem de İngilizler için bu pek çok iş imkanı ve refah anlamına gelmektedir. Birleşik Krallık, Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağı. Türkiye, Eylül 2018 ve 2019 arasındaki 12 ayda Birleşik Krallık’a 10,8 milyar sterlin karşılığı ihracat gerçekleştirdi. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden henüz ayrıldı, bu sene sonunda geçiş dönemi sona erdiğinde Gümrük Birliği’nden ve ortak pazardan da çıkmış olacağız. Mevcut ticari ilişkilerimizin devamı için Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamalıyız. Şahsen, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasını bu senenin kalan kısmında en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyorum. Tekrar altını çizmem gerekirse, Birleşik Krallık, Türkiye ile olan ticari ilişkilerine değer veriyor. Bu sene sonunda yeni anlaşmalara yumuşak bir geçişi sağlamakta karalıyız."

Konferansa onur konuğu olarak katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ise Birleşik Krallık’ın küresel ekonomide taşıdığı önemin altını çizdi ve şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık aynı zamanda bizim temel ticaret ve yatırım ortaklarımızdan birisi. Ben bu konferansı, Brexit sonrası dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Biliyorsunuz ticari ilişkilerimizin gelecek dönem seyrini belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’nın yakından takip ettiği bu sürecin her iki tarafın da lehine sonuçlanacak bir Serbest Ticaret Anlaşması’yla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Birleşik Krallık’ın küresel devlerini Türkiye’ye davet ediyorum. Gelin, sunduğumuz tüm imkanlardan en iyi şekilde faydalanın, inovatif faaliyetlerinizi çok daha verimli bir şekilde ülkemizde yürütün. Teknoparklarımız ve araştırma altyapılarımızın kapıları, sizlere ardına kadar açık. Yine çok meşhur bir atasözümüz 'Birlikten kuvvet doğar' der. Ümit ediyorum ki bu konferans; ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine kapılar aralayacak."