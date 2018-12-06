Teknoloji uzmanı: Cihatçılar, bilgisayar kullanmayı eşcinsel pornosu izlemek için öğreniyor

Güvenlik analisti ve teknoloji uzmanı Robert Graham radikal İslamcı teröristleri, iyi bilgisayar kullanmaya motive eden en büyük etkenin eşcinsel pornosu izlemek olduğunu öne sürdü.

Graham kendi blogunda yayımladığı yazısında radikal İslamcı terör örgütlerine katılan gençlerin, ateş etmeyi ve bomba patlatmayı öğrenmekten keyif aldıklarını ancak bilgisayar eğitimi görmeyi sevmediklerini belirtti.

Graham birçok cihatçının bilgisayarı iyi kullanamayı ve "hack" yapmayı eşcinsel pornolara erişmeye çalışırken öğrendiğini iddia etti. Analistin yazdığına göre bu insanların ülkelerinde eşcinsel pornolar sıkı olarak sansürlendiği için ulaşmak bilgisayar kullanmayı öğrenmek istiyor.

Graham, bahsettiği bölgelerdeki çoğu eşcinsel forum sitesine katılmak için insanların cinsel organlarının resmini paylaşması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla katılımcılar örgütleri veya ülkeleri tarafından cezalandırılmamak için kimliklerini iyi saklamaya ve bilgisayarı iyi kullanmaya motive oluyorlar.

"Ev işlerini yaptırmak için kadınlarla evleniyorlar"

Graham "eşcinsel cihatçılar" hakkında "Tabii ki başka erkelerle sevişmek istiyorlar ama ev işlerini yaptırmak için bir kadın ile de evlilik yapmak istiyorlar" dedi.

İslamcı cihatçıların sık sık ziyaret ettikleri siteler üzerinde araştırmalar yaptığını belirten Graham, "hâlâ bu insanların neden LGBTİ+ haklarına karşı savaştıklarını anlamadığını" belirtti.