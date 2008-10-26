Teknoloji marketleri döviz kurunu sabitledi

Döviz kuru fırlayınca, teknoloji ürünü satan tekno marketler çareyi dolar ve euro kurunu sabitlemekte buldu. Bazıları da sabitlemek için plan yapıyor.



Dolar kuru üzerinden ürün satışı yapan birçok perakendeci kuru sabitledi. Lehman Brothers'ın iflas ettiği 15 Eylül tarihinden bu yana Türkiye'de dolar kuru yaklaşık olarak yüzde 30 değer kazanmış durumda. Bu da birçok teknoloji ürününün ve özellikle de dizüstü bilgisayarlar fiyatlarının artmasına neden oldu. Dolar kuru üzerinden satış yapan şirketler de çözümü dolar kurunu sabitlemekte buldular. Birçok firma dolar kurunu 1,49 YTL'den, bazıları da 1,35'ten fiyatlarını sabitledi. Firmaların bazıları ise önceden dolar kuru üzerinden yaptığı satışlarını YTL bazında gerçekleştirmeye başladı. Şu anda serbest piyasada dolar 1,68, euro ise 2,13 YTL'den işlem görüyor.



Stoklar bitince zam gelebilir



Teknoloji marketleri dolar kurunu sabitleyerek satışlarını artırmaya çalışırken, stoklarındaki ürünler bittikten sonra ise ürünlerin zamlanması bekleniyor. Şu anda dolar kurunun yüzde 30 arttığı dikkate alınırsa önümüzdeki günlerde ithal edilen bu ürünlerin fiyatlarının artması muhtemel. Tekno marketler şu sıralar geçtiğimiz aylarda aldıkları ve stoklarında tuttukları ürünleri aynı fiyattan sattıkları için dolar kurunu sabitleyebiliyorlar. Bu durumun çok uzun sürmemesi bekleniyor.



