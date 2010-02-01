'Teknoloji devrimi' beğenilmedi

T24- Daha çıkmadan konuşulmaya başlanan ve teknoloji devrimi olarak tanıtılan Apple'ın yeni ürünü iPad'in beğenlimeyen yönleri de oldukça fazla...







iPad’le ilgili iddia edilen eksikliklerden biri ekranının güç verimliliği yönünden zayıf olması.Bunun yanında ekranının özellikle migren gibi hastalıkları olan okuyucuları rahatsız edeceği ifade ediliyor. Apple’ın patronu Steve Jobs tarafından ‘gerçekten büyüleyici ve devrim gibi’ ifadelerle tanıtılsa da, cihazın en büyük hatası, ‘çok fonksiyonlu’ olmaması. Ayrıca kameranın olmaması da büyük eksiklik olarak görülüyor. Bunun yanında, USB girişi bulunmamasının kullanıcıları en zorlayacak konulardan biri olduğu ifade ediliyor. iPad kullanıcılarının bir diğer şikayeti de çevrimiçi oyunlara bağlanamamaları olacak. Çünkü iPad, flash player’ı desteklemiyor. Fiyatı da pahalı bulunuyor.



Adı da beğenilmedi



iPad’in adı da eleştirilerden nasibini alıyor. Ürünün kadın hijyenik ürünlerine benzetilen ‘tablet’ adı için de ‘iPeriod’, ‘iMaxiped’, ‘iTampon’ ve ‘kanatlı iPad’ gibi yakıştırmalar yapılıyor.