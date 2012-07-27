Teknoloji devlerinden 'lobi birliği'

Google, Facebook, Amazon ve eBay, ABD'de interneti destekleyen güçlü bir lobi grubu kurmak için bir araya geliyor.



Adının "İnternet Birliği" olacağını söyleyen grup, siyasi ve idari konulara odaklanacağı çalışmalarına Eylül ayında Washington'da başlayacak.

Google ve Facebook'un halihazırda siyasi lobi faaliyetleri için yüksek miktarda para harcadığı biliniyor.

Büyük bir lobicilik endüstrisine sahip olan Amerika'da, geçtiğimiz sene meclis üyelerini etkilemek için yaklaşık 3,3 milyar dolar harcandı.

Amerika'daki Center for Responsive Politics adlı araştırma kuruluşuna göre, Google, 2012'nin Nisan ve Haziran ayları arasında lobi çalışmaları için 3,9 milyon dolar harcamada bulundu.

Facebook ise, aynı zaman dilimi içerisinde 960 bin dolar harcadı.

Grubun yeni başkanı Michael Beckerman, yasa koyucuları internet konusunda "eğiteceklerini" söylüyor.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanlığını yapan Beckerman, "Siyasetçileri, internetin kendi bölgeleri üzerindeki etkileri ile ilgili eğitmek istiyoruz" dedi.

Beckerman, gruba dahil olacak şirketlerin ve üzerinde odaklanacakları konuların bir listesinin Eylül ayında açıklanacağını da ekledi.

İnternet firmalarının lobi çalışmaları yürüttüğü alanlar göç reformlarından, vergi, mahremiyet ve siber ortamda güvenliğe kadar uzanıyor.

"İnternet Korsanlığına Dur" ve "IP Adreslerini Koruma" gibi yasalar, internetin özgürlüğünü zayıflattığını iddia eden firmalar başta olmak üzere endüstrinin tümü tarafından eleştirildi.

İnternette yapılan protestolar, Wikipedia gibi sitelerin geçici olarak kapanmasıyla Ocak ayında doruğa ulaşmıştı.

Şu anda yasa tasarılarının ikisi de beklemede.

BBC Türkçe