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Bilim / Teknoloji

Teknoloji devleri saniyede ne kadar kazanıyor?

Apple saniye 243 bin 855 dolar kazanıyor

19 Ağustos 2016 15:24

Sosyal medya ağları her geçen gün biraz daha büyüyor. Forbes listesine göre teknoloji devlerinin kazançları saniyede 243 bin 855 dolara kadar ulaşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre teknoloji devlerinin saniyelik kazançları şöyle:

Apple: 

Saniyede 243 bin 855 dolar kazanıyor. Bu kazancın 52 bin 830 doları kar sayılıyor.

Microsoft: 

Saniyede 111 bin 105 dolar kazanıyor. Bu kazancın 31 bin 1855 doları kar sayılıyor.

Amazon: 

Saniyede 106 bin 245 dolar kazanıyor. Bu kazancın 405 doları kar sayılıyor.

Google: 

Saniyede 79 bin 245 dolar kazanıyor. Bu kazancın 18 bin 405 doları kar sayılıyor.

Facebook: 

Saniyede 11 bin 205 dolar kazanıyor. Bu kazancın 2 bin 160 doları kar sayılıyor.

Youtube: 

Saniyede 8 bin 10 dolar kazanıyor. (Google зatısı altında.)

Android: 

Saniyede 7 bin 830 dolar kazanıyor. (Google зatısı altında.)

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