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Teknoloji Bakanı: By Lock'u TÜBİTAK'taki FETÖ'cüler geliştirdi

"By Lock üzerinden 215 bin kişi haberleşmiş ve kriptolu bir yazılım"

08 Eylül 2016 12:42

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "By Lock'u işten çıkardığımız TÜBİTAK çalışanlarının geliştirdiğine yönelik kuvvetli tespitlerimiz var" dedi.

Anadolu Ajansı'nın editör masası programına konuşan Bakan Özlü, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün haberleşme için kullandığı By Lock yazılımına ilişkin bilgi veren Özlü, "Meşhur kamuoyunda bilinen 'By Lock' var. O kriptolu bir yazılım, onun bile bizim işten çıkardığımız eski TÜBİTAK çalışanları, yani FETÖ yapılanmasına mensup kişiler tarafından geliştirilmiş olacağı yönünde kuvvetli tespitlerimiz var" dedi.

'By Lock'un yaklaşık 215 bin kişinin haberleştiği bir ağ ve kriptolu bir yazılım olduğunu belirten Özlü, "Bu yazılımı TÜBİTAK'ta çalışan malum yapıya mensup kişilerin geliştirdiği yönünde elimizde ciddi veriler var" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Teknoloji BakanıFaruk ÖzlüBy LockFETÖ

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