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Bilim / Teknoloji

Teknoloji 300 bin araca yer açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, mevcut otoparkların kapasitelerini teknolojik çözümlerle artırarak, yılda 300 bin aracın daha yer açtı

02 Nisan 2013 23:09

Kent genelinde trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda alternatif parklanma sistemlerini hizmete sunan İSPARK, 8 otoparkındaki kapasiteyi teknolojiyle artırarak yıllık 300 bin aracın daha park etmesine olanak sağladı.

 

Talepler değerlendiriliyor

 

İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, yoğunluğun yaşandığı otoparklarda sürücülerden kapasitenin artırılması yönünde talepler geldiğini söyledi. Bu taleplerin değerlendirilmesi sonucu en uygun  projeyi belirleyerek uyguladıklarını belirten Çevik, “Katlı ve açık otoparklarda uyguladığımız teknolojik sistemler ile araçlara yeni yer açarken, sürücülere de hızlı parklanma olanağı sunuyoruz. Trafik ve parklanma ihtiyacının yoğun olduğu noktalarda teknolojik sistemleri yaygınlaştıracağız” dedi.

 

Otomobiller raflarda

 

İSPARK, Carlift (MekanikOtopark Sistemi), Combilift (Yarı Otomatik Otopark Sistemi ) ve Dönme Dolap Park projelerini hayata geçirerek, Darüşşafaka Katlı Otoparkı, Cihangir Katlı Otoparkı, Merter Katlı Otoparkı, Eminönü Açık Otoparkı, Şişli Eser Açık Otoparkı, Bezmialem Kartal ve Kadıköy Açık otoparklarında daha fazla aracın parklanmasına imkân sağladı.

 

2 dakikada park

 

Sistemler, şehir merkezlerinde yaşanan otopark sıkıntısına ve trafik problemine modern, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunarken çevre kirliliği oluşturmuyor. Sürücüler, ortalama 2 dakikada aracını park ederken zaman kaybından ve trafik stresinden kurtuluyor.

 

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