Teknoloji: 2021'de hangi gelişmeler oldu?

Dünyada en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat'ta değiştireceğini duyurdu.
WhatsApp hesap bilgilerinin Facebook'la paylaşılmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle milyonlarca kişi bu platformu terk ederek rakiplerine yöneldi.
WhatsApp, güncellediği kullanım şartlarını kabul etmeyenlerin 15 Mayıs'tan itibaren uygulama üzerinden mesajlaşamayacağını duyurdu.
Ancak İrlanda merkezli veri koruma kurumunun uyguladığı 250 milyon doları aşkın cezanın ardından şirket, topladığı bilgileri tam olarak nasıl kullandığına daha fazla açıklık getirecek şekilde kullanım şartlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Anti-virüs programı kurucusu ve yazılımcısı John McAfee, kripto paraların fiyatını artırmak amacıyla Twitter'da paylaşımlar yapmakla suçlandı.
Tartışmalı bir isim olan McAfee o sırada vergi kaçırma suçundan İspanya'da tutuklu bulunuyordu. Mahkeme ABD'ye iade edilmesini onayladıktan birkaç saat sonra McAffee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.
Haziran'da birçok büyük şirketi etkileyen büyük bir internet kesintisi yaşandı. Amazon, Reddit, Twitch gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra İngiliz Guardian ve Amerikan New York Times gazeteleri de etkilendi.
Bulut bilişim hizmeti sağlayıcısı Fastly'deki bir müşteri tarafından daha önce bilinmeyen bir hatanın yanlışlıkla tetiklenmesinden sonra birçok siteye yaklaşık bir saat boyunca ulaşılamadı.
Amazon Web Hizmetleri, Akamai ve Cloudflare gibi şirketlerde de yıl içinde yaşanan benzer sorunlar, internet hizmetinin birkaç şirketin elinde yoğunlaşmasının sorgulanmasını gündeme getirdi.
Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey de, 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweet'ini açık artırmada sattı. En yüksek teklifi veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, tweet için 2,9 milyon dolar ödedi.
iPhone telefonların kamera sisteminin motosiklet sarsıntılarından olumsuz etkilendiğine dair haber büyük ilgi çekti.
Apple, MacRumours tarafından tespit edilen sorunla ilgili ayrıntıları yayımladı. Buna göre, motor titreşimleri, telefonun optik görüntü stabilizasyonu ve kapalı döngü otomatik odaklama sistemine zarar veriyordu.
Ekim: Facebook olarak bilinen şirket
Ekim ayında Facbook ile ilgili iki önemli gelişme haber konusu oldu.
Facebook, büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıkladı.
Facbook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu değişimin nedenini, "Zaman içinde metaverse şirketi olarak görüleceğimizi umuyorum" diye açıklamıştı.
Metaverse ise ilk bakışta Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyor; ama bazıları metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor.
Tidy, onlara ulaşamadı ama ne kadar zengin olduklarını ve lüks içinde yaşadıklarını gördü.
Kremlin, hackerların Rus devletiyle doğrudan bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor. Ancak uzmanlar, Rus vatandaşlarını hedef almamaları şartıyla bu ülkenin hackerlara kucak açtığını söylüyor. ABD güvenlik mensupları ise diğer ülke kurumlarının hacklenmesinde de onların payı olduğunu iddia ediyor.