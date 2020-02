TEKNOFEST'TE FENERBAHÇELİ YILDIZ FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ  

Haber-Kamera: Enver ALAS - Gökhan ARTAN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda bugün kapılarını açan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'ne ilgi beklenenden daha büyük oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalin konukları arasında Fenerbahçe\'nin yıldız futbolcuları Roberto Soldado ile Mehmet Ekici de yer aldı. 4 gün sürecek festivale 200 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

İstanbul\'un 40 farklı noktasından festivalin düzenlendiği havalimanına ring seferleri yapılırken ziyaretçiler, gruplar halinde gün boyu festivale akın akın geldi. Binlerce ziyaretçi hava gösterilerini meraklı gözlerle izlerken, havacılık tutkunları birbirinden farklı modellerdeki uçakları ve helikopterleri yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, hava araçları ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler. İlköğretimden yükseköğretime kadar her kademeden öğrencilerin de festivale büyük ilgisi oldu.

Festivalin ziyaretçileri arasında Fenerbahçeli futbolcular Soldado ve Mehmet Ekici de yer aldı. İlk günden festivale katılan ünlü futbolcular Fenerbahçeli taraftarların ilgi odağı oldu. Her iki futbolcu hayranlarıyla bol bol resim çektirdi.

DEMİRÖREN DE SPONSOR

Demirören Medya Grubu\'nun da sponsorları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST\'e ziyaretçi sayısının 200 bini geçmesi bekleniyor. Festivalde, gençlere 2 milyon liraya yakın malzeme desteği, 2 milyon liraya yakın da para ödülü verilecek. Festivalde birbirinden renkli, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye keyifli deneyimler sunan etkinlikler düzenleniyor.

12 FARKLI KATEGORİDE TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Festival kapsamında, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dahil olmak üzere, 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor. Her bir yarışmanın, yarışma ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren paydaşı bulunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye\'nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat yer alıyor.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri ise nefes kesti. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda hava aracı festival alanında sergilenirken, festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam bir konser var.

TEKNOFEST\'E KATILAN UÇAK VE HELİKOPTERLER

Öte yandan festival alanında sergilenen uçak ve helikopterler ise şu şekilde:

C-130B-

Ch-47 chinook

T625 helikopter-

ANKA

S-70-DSAR helikopter-

THY Airbus 321

Airbus A400M-

Hurjet-

F16D

Kt-1T 40

sh-70 helikopter

T38M

F- 4

