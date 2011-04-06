-TEKNİSYEN HELİKOPTERDEN YARA ALMADAN KURTULDU İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında düşen helikopterde bulunan iki pilotun yaralı, teknisyenin ise yara almadan kurtulduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ciner Hava Taşımacılığı AŞ'ye ait ''TC-HET'' kuyruk tescilli Eurocopter EC 155 B1 VIP Model 8 kişilik helikopter, İstanbul'dan Yenişehir'e giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nün güney batısına düştü. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopterin, Yenişehir'e giderken saat 10.35 sıralarında düştüğü, helikopterdeki iki pilotun yaralı olarak, bir teknisyenin ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. -SİS ÇALIŞMALARI ENGELLİYOR Bu arada helikopterin bulunması için çalışmalar sürüyor. Orhangazi Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Selöz beldesi ile Yenişehir ilçesi arasındaki dağlık bölgeye bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar aldıklarını bildirdi. İhbarın ardından sivil savunma, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Peynircioğlu, ''İhbar çerçevesinde helikopterin bulunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de bölgedeki arama çalışmalarına katılıyorum. Ancak yoğun sis var. Sis nedeniyle arama çalışmalarımız oldukça zorlu geçiyor. Umarım en kısa zamanda ulaşırız'' dedi.