-Teknik direktörlerin maç yorumu İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere tamamlanan Beşiktaş derbisinde her iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, zaman zaman kendilerinin, zaman zaman da Beşiktaş'ın maç içinde etkili olduğunu aktarırken, ''Maç iki tarafa da gitti geldi. İki taraf da gole istekliydi. Biz maça iyi başladık ve ilk 15-20 dakikada rakibimizi oynatmadık. Bu arada ise gole kavuşamadık. Eğer iki takımdan biri gol bulsaydı, gollü bir maç olurdu. Gollü olmadı ama bol pozisyonlu bir maç oldu. Bir derbi böyle bitti. İki tarafın da isteği açıktı'' diye konuştu. Sabri Sarıoğlu'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren tecrübeli teknik adam, ''İsmail Köybaşı ile mücadelesinde sakatlandı. İsmail de maç sonrası soyunma odasına geldi üzüntüsünü belirtmek için. Yan bağlarına aldığı darbe nedeniyle sakatlığı 7-8 hafta sürebilir'' diye konuştu. Galatasaray'daki felsefesinin hep kazanmaktan yana olduğunu söyleyen Fatih Terim, hayatı boyunca tercihlerini ataktan yana kullandığını vurgularken, ''Ben 1 puanla tatmin olacak bir hoca değilim. Ancak kazanamıyorsak da kaybetmemeyi yeğlerim. Bunu istemememiz doğaldır. Biz asıl niyetimizden vazgeçmeyiz'' diye konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal da Galatasaray derbisinde sahada iki iyi takım olduğunu, ancak kendilerinin daha çok pozisyona girdiklerini ve oyunun hakimi olduklarını söyledi. Carvalhal, güzel bir futbol akşamı yaşadıklarını ifade ederek, ''Sahada daha fazla pozisyon bulan ve hakim olan takım Beşiktaş'tı. Bugün Muslera'ya 'duvar oldu' diyebiliriz. Bize karşı çok iyi bir performans sergiledi. Maçın ilk 15-20 dakikasında orta sahadaki pozisyonlar nedeniyle sıkıntı yaşadık. Daha sonra bu hataları düzelttik ve saha içinde daha tehlikeli olan bizdik'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın ligin başındaki durumundan çok daha iyi olduğunu vurgulayan Carvalhal, ''Beşiktaş, bugün itibariyle ligin başındaki duruma göre çok daha iyi ve mücadeleci'' dedi.