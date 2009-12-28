Teknik direktörler Youla'ya ateş püskürdü

Süper Lig'in 6 değerli ve tecrübeli teknik direktörü, Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.



Ntvmsnbc'nin haberine göre, Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, Manisaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Trabzonspor Sportif Direktörü Ünal Karaman, Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Abdullah Avcı, Eskişehirspor teknik direktörü Rıza Çalımbay hem ilk yarıyı değerlendirdiler hem de Türk Futbolunu masaya yatırdılar.





Youla'ya ateş püskürdüler



Programın ilk bölümlerinde her teknik adam ilk yarıyı kendi takımları açısından değerlendirirken Youla konusunun açılmasıyla hararetli açıklamalar geldi. Rıza Çalımbay'ın açıklamalarının ardından Tolunay Kafkas "Youla gibi ne olduğu belli olmayan bir adama burada kimsenin iş vermemesi gerekir" ifadesini kullanırken Ertuğrul Sağlam "Bursaspor'un Youla ile ilgilendiği haberler yalan. Bir dönem ilgilendik ama bu olaylardan sonra asla" dedi.



Rıdvan Dilmen teknik direktör arkadaşlarıyla gurur duyduğunu da söylerken milli takıma yabancı teknik direktör aramanın anlamsız olduğunu söyledi. Öte yandan programda bulunan tüm teknik direktörler Ankaraspor'un ligden düşürülmesinin ligin kimyasını bozduğu yolunda hem fikir oldular.





Tolunay Kafkas (Kayserispor Teknik Direktörü)



Youla'ya iş vermeyin



Eğer bir başarı varsa bu başkanımızın dik durması ve beni desteklemesinden kaynaklıyor. Biz şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Ligin daha heyecanlı olmasını bekliyorsak Anadolu takımlarının bu grubu zorlaması lazım. Youla gibi neydiği belirsiz bir adam bu ülkede çirkinlik yapıyor. Bu adama kimse bu ülkede iş vermemeli. Bizim ligimizde fizik gücü ön plana çıkıyor. Gelen teknik yabancılar sıkıntı yaşıyorlar burada.





Abdullah Avcı (İstanbul BŞB Direktörü)



Aradığımız hedef bu



Sakatlarımızın çok olması son haftalarda oyun kalitemizi düşürdü. Arada kalmış bir puana sahibiz. İkinci yarıda daha iyi olmalıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım. Aradığımız hedef bu. Bizim Kayserispor, Bursaspor gibi hedeflerimiz yok. Genelde ikinci ligden gelen futbolculara sahibiz. Taraftar baskısı, medya baskısı olmaması bazen çabuk toparlanmamıza yardımcı oluyor.





Ertuğrul Sağlam (Bursaspor Teknik Direktörü)



Youla ile bir dönem ilgilendik ama...



Geçen sezonligde Bursaspor'u nasıl ligde tutarız diye düşünüyorduk. Fakat bu sezon beklentilerimiz daha farklı. Taraftar da bu beklentinin farkında. Transfer döneminde bonservisi elinde olan isimlere yöneldik. Zapatocny, Hüseyin, Ivan Ergic, Turgay Bahadır gibi isimler çok büyük bir özveriyle oynadılar ilk yarıda. Beklentilerimizi karşıladılar. Baktığımız zaman ligde nasıl üst sıralardaysak fair play liginde de üst konumdayız. Aynı zamanda centilmeniz de... Baskı mutlaka olacak. Biz bu baskıdan etkilenmemek istiyoruz. Daha fazla çalışmalı, daha fazla üretmeliyiz. Bizi bekleyen bir handikap da diğer rakiplerimizin takviye yapacak olmaları. Biz takviye yapamasak da oyuncularımızın maddi sıkıntılarını gidermemiz gerekiyor. Youla ile ilgilenmemiz mümkün değil. Çıkan dedikoduların hepsi yalan. Bir dönem Youla ile ilgilendik biz öyle bir futbolcuyu transfer etmeyiz.





Mesut Bakkal (Manisaspor Teknik Direktörü)



1-2 ofansif futbolcu istemiyoruz



Sezon başına sıkıntılı başladık. Fakat yine de iyiydik. Yeni ve genç takım olmanın dezavantajlarını yaşadık. Hedeflediğimiz puan 24'tü. Sıkıntısız bir yerde bitirmeyi hedefliyorduk. İçeride daha çok pozisyon buluyoruz ama puan açısından deplasmanda daha iyiyiz. 4 büyüklerle oynadığımız maçlarda ise ayrı bir oyun oynadığımızı gördük. 7-8 oyuncumun yeni olmasının sıkıntısını yaşadık. 1-2 ofansif futbolcu transfer etmek istiyoruz. İkinci devre daha zorlu geçecek.





Ünal Karaman (trabzonspor Sportif Direktörü)



Karaman'dan Umut ve Gökhan Ünal'a eleştiri



Bulunduğumuz noktadan memnun değiliz. Trabzonspor kaliteli futbolculardan kurulu bir ekip. Şehirde baskı vardı biz oynadığımız zamanlarda. Şimdi eskisi kadar baskı yok şehirden. Futbolcular bulunduğumuz yerden memnun olmalılar. İkinci yarı farklı olacak. Şenol Hoca kenti bütünleştirdi. Motivasyon arttı. Sırtınızdaki formayı eğreti görürseniz iç saha ve dış saha olması fark etmez. Bu durumda zirveden erken koparsınız. Oyuncu kenetlenecek ve davasını şehre inandıracak. Trabzon eskiden bir kaleydi. Şampiyonluk yaşamamıza rağmen Trabzon bir kaleydi. Trabzon'da mali problem yok. İstediğimiz futbolcuya istediğimiz parayı verebiliriz. Gökhan Ünal'ın istemesi gerekiyor. Acıyı tatması gerekiyor. Umut Bulut mücadele ediyor, her gün yeteneğin üzerine birşeyler koyması gerekirken bunu yapamıyor. Bunların aşılması gerekiyor.



Trabzonspor'un çok alternatifli bir kadrosu var. Alanzinho'nun yerine Engin oynamış bir farkı yok. Çok yönlü bir kadromuz var. Ama iyi kullanamadık. Futbolcular hedeflerini yukarılara taşımalı. Biz galibiyetleri içki alemlerinde mi kutlamalıyız. Futbolcu kendi bilecek. Yaşamına dikkat edecek. Hiçbir sorunumuz yok. Ama futbolcular kendilerin eleştirsinler.





Rıza Çalımbay (Eskişehirspor Teknik Direktörü)



Youla ile problemim olmadı



Bizim hedefimiz bu değildi. Daha fazla puan alabilirdik. Sakatlıklardan dolayı çok şanssızlıklar yaşadık. Forvetimiz yoktu. Kayserispor maçından sonra sakatlıklar ve dolayısıyla sıkıntılar başladı. Ama bunlara karşı hiçbir zaman kapanmadık ve iyi oynamaya devam ettik. Eskişehir adeta bir futbol cenneti. Taraftarı mükemmel. Sakatlık dışında bir sıkıntı yaşamadık ilk yarıda. Alper ve Adem'i çıkardık ilk yarıda. Gerçekten yi oynadılar. 1-2 takviye yapabilirsek çok iyi olur. Youla ile ilgili problemim olmadı. Biz onu kadro dışı bırakmadık. O kendisi istedi. O kendi kafasına göre gitti. Yönetim gitme dedi ama o gitti. Bu şekilde de ipler koptu. Youla gittikten sonra insanları karalamaya başladı. Mehmet Yılmaz'ı kupa maçı olan Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız. Avrupa'daki en zor liglerden biri burası. Bütün takımlar cesarteli oynuyor. Artık 3 Büyüklerden birini yenemediğin zaman futbolcular üzülüyor. Bunlar çok önemli...