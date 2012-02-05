-Teknik direktörler derbi maçı değerlendirdi İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri, yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son haftalardaki karşılaşmalarında istikrarsız bir grafik çizdiklerini belirterek, ''Son haftalardaki dalgalı grafiğimizi bir tarafa bırakıp, bu maça yoğunlaşmak en büyük arzumuz'' dedi. Aykut Kocaman, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta cezalı ve sakat oyuncuların çokluğunun kendileri için avantaj olmayacağını anlatarak, şunları kaydetti: ''Rakibin eksik gelmesini, eğer bunu kullanacak yüksek konsantrasyona erişemezsek bizim için dezavantaj olur. Bir de maça iyi başlarsanız bu hem seyirci hem de oyuncularda 'nasıl olsa' duygusunu yerleştirir ve sorun yaşatır. Bu anlamda Beşiktaş tam kadro olarak gelseydi kendi gücümüzü ortaya koyabilmek açısından bizim için daha iyi olurdu. Ama eğer yüksek konsantrasyonumuzu kontrol edersek o zaman bu durumu avantaja çevirebiliriz.'' Aykut Kocaman'ın, yeni transferleri Moussa Sow'un çok büyük bir gelişme olmadığı takdirde yarın derbi maçta forma giyeceğini açıkladı. -Carvalhal'ın görüşleri- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, siyah-beyazlı takımın rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıktığını, yarın derbide forma giyecek oyuncularının da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Cezalı olan Fernandes, Quaresma ile sakatlıkları bulunan İsmail, Hilbert, Almeida, Rüştü ve Aurelio'nun derbide forma giyemeyeceklerinin belirtilmesi üzerine, Portekizli teknik adam şunları kaydetti: ''Biz ligin farklı dönemlerinde çok fazla eksikliklerle mücadele ettik. Quaresma, Fendandes, Almeida, Simao, İbrahim Toraman gibi önemli oyuncularımızın eksikliğiyle mücadele ettik. Ama ben Beşiktaş'ın hocası olarak hiçbir zaman bu eksiklikleri mazeret olarak göstermedim. Her maçta cesaretle ve istekle sahada olmaya çalıştık. Yarın zorlu bir takıma karşı zorlu bir maç çıkartacağız. Bütün oyuncularıma da güvenim sonsuz. Herkese garanti verebileceğimiz bir şey var o da 11 oyuncu ile sahada olacağız. Sahada olacak 11 oyuncu da oynamak için çok hevesli oyuncular olacaklar. Kulübede olacak oyuncular da oyuna girmek için çok istekli olacaklar.''