-Teknik direktörler buluştu İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Spor Toto Süper Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktör ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, yeni sezon öncesinde yayıncı kuruluş Lig TV'de yayınlanan programda bir araya gelerek görüşlerini açıkladılar. ''Artık Futbol Konuşuyor'' isimli programa katılan teknik direktörler ve Namoğlu, takımları ve futbolda şike soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yusuf Namoğlu ise bu sezon UEFA Hakem Komitesi'nin yaptığı yeni yorumlar hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaşanan sürecin takımı ne kadar etkileyeceği yolundaki görüşlerini şöyle dile getirdi: ''1-2 ay içinde bunu nispeten göreceğiz. Bu benim de merak ettiğim şeylerden biri. Nereye evrileceğini çok merak ediyorum. İki tane genel açılımı olacak bunun. Bu olaylar kulübün ve oyuncunun üstüne bir şekilde bir yük olarak binecek. Bu yükü kaldırmak oyuncular adına zor olabilir. İkinci tarafı var ki biz bunun üzerine çalışacağız ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Son dönemlerde özellikle Fenerbahçeli büyük kitlenin, taraftarların takıma vermeye çalıştığını takım da hissederek sahaya çıkacak. Ve bu dönemi, kriz gibi gözüken, büyük bir kaos ve karmaşa gibi gözüken dönen dönemi fırsata çevirecek daha büyük bir enerji ile sahaya çıkacağız. Şu andaki görüntü izlenim, ikinci söylediğim tarafı ağır basıyor. Büyük bir enerji verecek bize gibi gözüküyor. '' -TERİM: ''HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKACAK''- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sıkıntılı bir dönem yaşandığını kaydederek, ''Teknik olarak da, idari, sosyal olarak da sıkıntılı. Bunu aşacak olan da bizleriz. Özellikle teknik adamlara çok daha fazla görev düşecek'' dedi. Bir defa düşünceleri futbola doğru kaydırmak zorunda olduklarını vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü ''Futboldan o kadar uzaklaştık ki. Bizler bunu başaracak güçteyiz. Hep beraber elele verirsek, bir futbol kültürü de gelişebilir bu sıkıntıdan. Her maçtan sonra da kazansa da kaybetse de kolkola çıkabilen, ikincinin de alkışlanabildiği bir ortam çıkarabiliriz Türkiye'de. Kendi seyircilerimizi rakip takıma küfür etmektense, kendi takımını desteklemenin çok doğru olduğu yönünde yönlendirebiliriz.'' Terim, Arda'nın hiç beklemediği bir anda takımdan ayrıldığını dile getirerek, ''O mevkide hiçbir değişim düşünmüyordum. Kendisi tam form bulmuştu. Ancak milli takım arasından sonra tekrar gitme isteği ortaya çıktı. Gittiği için üzüldüm üzülmeye de devam ediyorum'' diye konuştu. -Carvalhal: ''Kimin tırnağı varsa gitarı o çalar''- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, siyah-beyazlı takımda çok sayıda yabancı oyuncu bulunmasıyla ilgili, olumlu bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili bir soru üzerine, ''Bu teknik direktörlerin sıkıntısı değildir. Benim ülkemde söylenen bir söz vardır: 'Kimin tırnağı varsa gitarı o çalar'. Bu benimle ilgili değil, futbolcularla ilgili sıkıntı. Hoca çalışan futbolcuyu seçer, futbolcunun görevi diğerleri arasından sıyrılmaktır. Sezon geneline baktığınızda, ligde, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da yarışacağız. Çok oyuncu sayısına sahip olmak iyi. Yüksek tempoda taze futbolcular olması benim için önemli'' yanıtını verdi. -Karaman: ''en büyük yanlışımız kadroyu koruyamamak oldu''- Trabzonspor Sportif Direktörü Ünal Karaman, en büyük yanlışlarının geçen sezonki kadrolarını koruyamamak olduğunu söyledi. Bu kadar oyuncuyu kaybetmenin çok doğru olmadığını belirten Karaman, ''Transferde bazı şeyler sizin istendiği gibi gelişmiyor. Futbolcunun istediği oluyor. Bazıları özel nedenlerden Trabzon'dan ayrıldılar, bazıları teknik kadronun tercihinden oldu. Bu kadro, kaybetmememiz gereken bir kadroydu. Bizim en büyük yanlışımız buydu. Daha formamızı giymemiş oyuncular var. Gelen arkadaşlarımız hem kendilerini geliştirecek, hem Trabzonspor'a güç verecekler. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Bu sene özel bir durum oldu. Ligi birinci tamamlasaydık, mevcut oyuncularımızın bir bölümünü tutabilirdik. Zorluğu biliyoruz, farkındayız'' diye konuştu. -Namoğlu uyarılarda bulundu- MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye'de yaşanan şike soruşturmasına hakemlerin adının karışmamasının UEFA tarafından övüldüğünü belirtirken, yeni yapılan yorum değişiklikleriyle ilgili kulüplere uyarılarda bulundu. Kendi döneminde her maça her hakemin gideceğini kaydeden Namoğlu, hiçbir hakemin şartlı olarak bir maça çıkmayacağını dile getirdi. ''Bakar kör'' hataları kabul etmeyeceklerini kaydeden Namoğlu, ''Ancak kabul edilebilir hatalara toleranslı olmalıyız. Burada teknik direktörlerimize de görevler düşüyor'' dedi. Yorum değişiklikleriyle ilgili teknik direktörlere bilgi veren Namoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ceza sahası içinde yağlı güreş denilen olayların, çekmelerin önünün alınması halinde, topluluğun içinden bunları alacak ikaz edecek, devam ederse sarı kart gösterecek, devam ederse ikisini ihraç edecek. Korner atıldığında savunma çekerse penaltı verilecek, hücumdaki oyuncu çekerse faul olacak. Pozisyonlardan sonra grup halindeki itirazlarda, hakeme ilk tepki koyan oyuncuya muhakkak bir sarı kart görecek. Kaleci de koşarak gelirse sarı kart görecek. Sertlik olarak sporcu sağlığını korumak için sıfır tolerans uygulanacak. Selçuk'a Kazakistan maçında verilen kırmızı kart da bunun uygulanmasıydı. Bilerek kart görenler hakem tarafından ek raporla yazılacak ve disiplin kuruluna gönderilecek. Oyuncuların kendilerini abartılı atışlarda da muhakkak atana kart çıkarılacak. Kaleye şut atıldığında, elle müdahalede top kaleye gittiği için sarı kart gösterilecek.'' Namoğlu, Beşiktaş'ın bu konularla ilgili bilgilenmek istediğini ve yarın bunu yapacaklarını söyledi. Türkiye Kupası'nda veya bazı maçlarda 6 hakemi bu sezon deneyeceklerini belirten Namoğlu, ''38 Hakemle sezona gireceğiz devre arasında değişim yapacağız. Geçmiş dönemlere göre daha başarılı bir hakem kadrosu göreceksiniz'' ifadelerini kullandı. -Esame listesinde yer alacak oyuncu sayısı- Programa katılan teknik direktörler, maçlardaki esame listesinde yer alacak oyuncu sayısının 18'den 23'e çıkarılması görüşünü benimsediler.