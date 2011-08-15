-Teknik direktör Nejat Biyediç hayatını kaybetti BURSA (A.A) - 15.08.2011 - Bursaspor'un ''efsane'' teknik direktörü Nejat Biyediç, memleketi Bosna Hersek'in Mostar kentinde vefat etti. A Milli Takım Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Adnan Örnek, kan kanserine yakalanan Biyediç'in son zamanlarda sağlığının iyiye gittiğini, böyle bir haber karşısında adeta yıkıldıklarını söyledi. Örnek, Nejat Biyediç'e geçen sene bir futbol okulu kurduklarını, burada 150 öğrencisinin bulunduğunu hatırlatarak, ''Durumu çok iyiydi. Gece aniden rahatsızlanarak hastaneye götürmüşler ve orada hayatını kaybetmiş. Böyle bir haber beklemiyorduk. Kendisi Türk futbol tarihine mal olmuş ve karakteriyle de herkesin takdir ettiği bir insandı. Başımız sağolsun'' diye konuştu. 52 yaşındaki Biyediç'in cenazesinin, Mostar'da çarşamba günü kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.