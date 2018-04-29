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BBC Türkçe

Teknik direktör Guardiola'ya 'siyasi mesaj' cezası kesildi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'ya İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 'özellikle sarı kurdele ile üzerinde siyasi mesaj taşıdığı' için ceza kesildi. Sarkı kurdele, Katalonya'nın bağımsızlık talebine şiddetle karşı çıkan İspanya'nın Kat

29 Nisan 2018 20:30

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'ya İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 'özellikle sarı kurdele ile üzerinde siyasi mesaj taşıdığı' için ceza kesildi.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya doğumlu olan Guardiola'nın Futbol Federasyonu'nun kurallarına ve reklamcılık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

Ünlü teknik direktörün 5 Mart 2018 günü yerel saat ile 18:00'e kadar cevap verme hakkı var.

Sarkı kurdele, Katalonya'nın bağımsızlık talebine şiddetle karşı çıkan İspanya'nın Katalan aktivistleri tutuklamasının ardından tepkinin sembolü olmuştu.

Guardiola da Kasım ayında Katalonya'daki siyasi mahkumları desteklemek için sarı kurdele taktığını söylemişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, Aralık ayında konu ile ilgili olarak Guardiola ile konuştu.

Guardiola'ya resmi olarak iki defa uyarı verildi.

Guardiola'nın sarı kurdeleyi tekrar Çarşamba günü oynanan Wigan maçında sahada takması üzerine ceza verildi.

Teknik direktörün sarı kurdeleyi takması bir tek saha içinde yasak.

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