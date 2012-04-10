Teknik Direktör Erdoğan Arıca vefat etti

Akciğer kanseri olan Teknik Direktör Erdoğan Arıca 58 yaşında hayatını kaybetti.



1954 yılında doğan Arıca, futbol hayatının ardından teknik direktör olarak birçok takımı çalıştırdı.

Arıca, son olarak 2010-2011 sezonunda Karşıyaka'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Arıca, futbol yaşamında Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Erdoğan Arıca, şarkıcı Kadir İnanır'ın yeğeni ve Soner Arıca'nın da ağabeyiydi.

Arıca'nın hayatı ve kariyeri

30 kez Türk Milli Futbol Takımı formasını giyen Arıca, futbol hayatı boyunca Malatyaspor (1971-1974), Orduspor (1974-1977), Galatasaray (1977-1981), Fenerbahçe (1981-1986), kiralık olarak Diyarbakırspor (1986-1987) ve Sarıyerspor'da (1987-1989) forma giydi.

Arıca, 1990 yılında aktif futbol yaşantısını sonlandırarak teknik direktörlüğe başladı. Birçok Anadolu takımını çalıştıran Arıca, 2006/2007 sezon ortasında Gaziantepspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Gaziantepspor'nda istifa eden Arıca 2007/2008 sezon ortasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğüne getirildi. 2007-2008 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Çaykur Rizespor'la ayırdıktan sonra 2008-2009 sezonunun 10. haftasında Hacettepe'nin teknik direktörlüğü yaptı. Aldığı başarısız sonuçlardan sonra Hacettepespor'la yollarını ayıdı. 2010-2011 sezonu için Karşıyaka ile sözleşme imzalayan Arıca, ligin ilk iki haftasında takımının puan alamaması üzerine Karşıyaka Spor Kulübü'nden de ayrıldı.

Taziye mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Milli Takımımızın eski futbolcularından Erdoğan Arıca vefat etti. 1954 doğumlu olan Erdoğan Arıca, 1977-86 yılları arasında A Milli Takım formasını 31 kez giydi. 1971 yılında futbola başlayan Arıca; Malatyaspor, Orduspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Diyarbakırspor ve Sarıyer formalarını giydi. 1993 yılında Ümit Milli Takım antrenörlüğü ile teknik direktörlüğe başlayan Erdoğan Arıca, çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevini üstlendi. Merhum Erdoğan Arıca'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY

Galatasaray’da bir dönem forma giymiş eski milli futbolcularımızdan, ligimizde yer alan pek çok takımda teknik direktör olarak görev alıp Türk futboluna yaşamı boyunca hizmet eden Erdoğan Arıca'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE

971'de Malatyaspor ile adım attığı profesyonel futbol hayatında, en son 2010'da Karşıyaka teknik direktörü olarak görev yapan Sayın Erdoğan Arıca'nın ani vefat haberini üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. 1981-86 yılları arasında Fenerbahçemizin formasını da taşıyan eski milli oyuncuya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Futbol Ailesi'ne başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat eden Galatasaray ile Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, Teknik Direktör Erdoğan Arıca’ya Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ

Türk futboluna hizmetleri ile daima hatırlanacak olan Erdoğan Arıca'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

KARŞIYAKA

2011 – 2012 sezonunda Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan Erdoğan ARICA 58 yaşında bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu yaşamını yitirmiştir. Karşıyaka Spor Kulübü olarak Arıca'ya Allahtan Rahmet başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Türk futboluna başsağlığı diliyoruz.

twitter'da Erdoğan Arıca mesajları

Gani Müjde: Her sabah interneti açtığımda canımı sıkacak ölüm haberleri peşpeşe geliyor. Bu sabah ta Erdoğan Arıca'yı yitirmişiz.

ultrAslan: Teknik Direktör Erdoğan Arıca'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

hamdialkan: Teknik direktör Erdoğan Arıca vefat etmiş...Allah rahmet eylesin...

ertem şener: Erdoğan Arıca vefat etti Allah rahmet eylesin

Genç Fenerbahçeliler: Mekanın Cennet Olsun Erdoğan Arıca

hopdedik ayhan: Erdoğan Arıca vefat etti. :( Türk futbolunun ve Soner Arıca ile Kadir İnanır'ın başı sağolsun... Arıca akciğer kanseri tedavisi görüyordu.:(

Beşiktaş JK Official: Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Erdoğan Arıca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

samsunspor: Samsunspor'umuzun eski Teknik Direktörlerinden, Erdoğan Arıca vefat etmiştir. Ailesine baş sağlığı, kendisine Allah'tan rahmet dileriz.

Orduspor: Erdoğan Arıca'yı kaybettik.. Ordu doğumlu olan Erdoğan Arıca 1974-1977 yılları arasında Orduspor'da forma giymişti.