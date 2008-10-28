Teknik direktör dayanmıyor



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda, 18 kulüpten 5'i teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.



Antalyaspor (2 kez), Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş ve Ankaragücü, henüz sezonun 4'te biri tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine gitti.



Sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala sürpriz bir kararla Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2008-2009 sezonuna Çek Joseph Jarabinsky ile başladı. Jarabinsky de 8. haftaki Hacettepe beraberliği sonrası görevinden alınırken, kulüp yönetimi yola Çek hocanın yardımcısı Orhan Atik ile devam edeceklerini açıkladı.



Konyaspor, sezona Raşit Çetiner ile start verirken, 3. hafta sonunda görevden alınan Çetiner'in yerine, 5. hafta öncesi Giray Bulak iş başına getirildi.



Kocaelispor 4. hafta sonunda Engin İpekoğlu ile yollarını ayırırken, takım, 6. hafta öncesi Yılmaz Vural'a emanet edildi.



Beşiktaş'ta 6. hafta sonunda Ertuğrul Sağlam görevini bırakırken, siyah-beyazlılar 7. haftadan itibaren yoluna Mustafa Denizli ile devam ediyor.



Ankaragücü'nde ise 7. hafta sonunda Hakan Kutlu'nun yerine Ünal Karaman göreve getirildi.





-GEÇEN SEZON 12 TAKIMDA DEĞİŞİKLİK OLDU-





Turkcell Süper Lig'de geçen sezon sadece 6 kulüp, başladığı teknik direktörle sezonu tamamlamıştı.



Beşiktaş Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe Zico, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor Osman Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Abdullah Avcı, Kayserispor Tolunay Kafkas ve Sivasspor Bülent Uygun ile sezonu tamamlarken, diğer 12 takımda ise teknik direktör değişiklikleri yaşanmıştı.







