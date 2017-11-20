Teknik direktör Cevdet Uzunköprü, Orhangazi’ye umut aşıladı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)



ORHANGAZİ Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, camiaya umut serperek takımın kötü gidişatından kurtulacağını söyledi ve \"Kimse merak etmesin ve herkes rahat olsun. Bu takım asla düşmez\" dedi.

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Orhangazi Belediyespor, 13’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Orhangazi Belediyespor’da Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü bu maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Altındağ maçında ilk yarıda çok iyi oynadıklarını hem de iyi hücum organizasyonları yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"İlk yarıyı bu sayede 1-0 önde kapattık. İkinci yarının hemen başında hiç olmayacak bir pozisyonda penaltıdan golü yedik. Hemen ardından kalemizde ikini golü gördük. İkinci yarıda oyundan düşmemize rağmen golü tekrar kovaladık ve sonuç itibarı ile beraberlik golünü de bulduk. Biraz güven, biraz da cesaretli olsaydık 3’üncü golü de bulup maçtan galip de ayrılabilirdik. Ama olmadı.”

\"BU TAKIM ASLA DÜŞMEZ\"

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, “Bizimle aynı pozisyonda olan rakibimize karşı galip gelemiyorsan yenilme mantığı ile de maçtan 1 puanla ayrılmış olduk” ifadesini kullanırken, sahada iyi mücadele eden oyuncularını da kutladı. Uzunköprü, “Ligde ilk yarıda kalan 4 maçımızdan 8- 12 arası puan çıkarmamız gerekiyor. Tempomuzu daha da yükselterek ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

Cevdet Uzunköprü, Orhangazi Belediyespor’un bu kötü gidişattan kurtulacağını da belirterek, “Kimse merak etmesin ve herkes rahat olsun. Bu takım asla düşmez” diyerek açıklamasını tamamladı.

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