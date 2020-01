Teknik direktör Çalımbay: Trabzonspor’da başarılı olacağıma inanıyorum

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hedefleri olduğunu söyledi, “Trabzonspor’da başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. İlk yarıda kalan 5 maçlarının final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, “Bizim için en önemli şey, kalan 5 maçımız. Bu maçların deplasman veya içerde olması hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan 5 maçı kazanıp ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmek. İkinci yarı hazırlığımızı yapacağız. Takımı tanımış olacağız. Belki çeşitli kararlar vereceğiz. Ama bizim şu anda en büyük önceliğimiz kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirmek. Futbolda kolay maç yok. Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama çalışmazsan, birlik ve beraberlik içinde olmazsan her maçı kaybedersin. Bu hafta oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı önemli. Çok disiplinli bir takım. Bu maçta üst düzey mücadele ortaya koymamız gerekiyor ki bu maçı iyi bitirelim. Her şeyin farkındayız. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Trabzonspor her zaman hedefi olan takımdır. Mutlaka hedefe gitmek için bu 5 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor” dedi.

“MİLLİ ARADAKİ KAMPIMIZ ÇOK İYİ OLDU”

Milli arada Antalya’da gerçekleştirdikleri kampın çok faydalı olduğunu anlatan Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Milli maç arası mükemmel olacak diye düşünmüştük, gerçekten de öyle oldu. Antrenman eksiği olan arkadaşlarımız için de çok faydalı olacaktı. Orada kazandığımız oyunculardan bir tanesi tamamen demoralize durumda olan Castillo. O maçtan sonra 11’e koyduk. Ondan sonra çok güzel başarı gösterdi. İyi oynadı. Sosa, Burak olsun, bunların da ihtiyaçları vardı. Onları da iyi duruma getirdik. O kamp tanışma, beraber olma noktasında çok güzel ortamda geçti. Milli takıma çok oyuncumuz gitti, onlarda beraber olsa daha farklı olurdu. Genel anlamda çok memnun kaldığımız bir kampı geride bıraktık.”

“BENİM TAKIMIM FUTBOLA İHANET EDEMEZ”

2010-11 sezonundaki şike sürecinde Demir Grup Sivasspor’da görev yapmasıyla ilgili olarak sorulan bir soru üzerine, Çalımbay şunları söyledi:

“O sürece kendi açımızdan bakıyorum. Biz, bize yakışanı yaptık. Benim çalıştığım hiçbir takım kimseye yanlış yapmaz, izin vermem. Öyle bir şey söz konusu değil. Özellikle kendim, futbola minnettar birisiyim. Şu anda sizin karşınızda oluyorsam, futbol sayesinde oluyorum. Onun için hiçbir zaman futbola ihanet etmem, kendi takımımı da ihanet ettirmem. Sivas’ta o zaman her maçımız final havasındaydı. O maçta final havasındaydı. Futbolcuya, kişiye onuruna ne yakıyorsa onun için elimizden geleni yaptık. Bir sürü söylentiler olabilir. Her şey olabilir. Biz vicdanen rahatız. Tek Sivasspor değil, nereye gitsem her zaman aynı düşüncedeydim. Futbolun dışında futbola ihanet etmek bize göre değil. Her şeyimizi kaybederiz ama onurumuzu, kişiliğimizden ödün vermeyiz. Onun için benim içim rahat. Trabzon ile Sivas’ın iki Anadolu takımının kırgınlık değil de daha sıkı şekilde dostça anlaşması gerektiğine inanıyorum.”

“OSMANLISPOR MAÇI KOLAY DEĞİLDİ”

Geride kalan haftada oynadıkları Osmanlıspor maçına ilişkin de açıklamalarda bulunan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Biz maçtan önce karar veriyorsak sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de Burak. Biz Burak’ı Osmanlıspor maçında solda oynatmadık. Düşüncemiz farklıydı. Burak ile N’Doye işini süper yaptı. İkisi de istediğimiz şekilde oynadı. Biz Burak’tan nasıl yararlanacağımızı çok çok iyi biliyoruz. Bu maçta da kendisiyle konuştuk. Son haftalarda baktığımızda en iyi grafik çizenlerden bir tanesi belki de tam hazır olmayan N’doye. İnanılmaz bir maç oynadı. Alabileceklerimizi aldık, çok memnunuz. Biz Burak’ın tarafından gol yemedik. Yediğimiz goller ölü toplar. Şansızlık vardı. Yediğimiz gollerin sayısı belli. Kendi kalemize attığımız goller daha fazla. Biz bir şansızlık yaşıyoruz. Pozisyon verme derseniz, bu maçta bazı sıkıntılar vardı. En büyük sıkıntı orta sahaydı. Orta sahada istediğimiz düzeni kuramayınca bütün yük defansa biniyordu. Bu hafta orta sahamız zengin. Bu maçta, ne Burak sol açık oynadı, ne de Burak’ı sol açık oynatma gibi düşüncemiz yok. Elimizde ki forvetleri değerlendirmek istedik öyle kullandık. Kullandığımdan mutluyum. Daha iyi olacağına inanıyorum. Bize bir tane değil birkaç tane golcü lazım. Takıma baktığınızda Burak’ın dışında gol atan oyuncu yok gibi bir şey. Oraya bir golcü daha lazım. Biz o maçta onu kullandık. Ben Osmanlıspor maçında takımımla gurur duyuyorum. 2-0 mağlubuz. Oyundan kopmadık. Maçın başında sayısız gol pozisyonlarımız vardı. Castillo’nun çok büyük payı vardı. O da yavaş yavaş kendini buluyor. Kendisine de söyledim Castillo bu değil. Castillo çok başka, kaliteli işler yapacak oyuncu. Biz herkesten yararlanmaya çalışıyoruz. Eleştiriler geliyor. Herkesin kendine göre görüşü vardır. Bize diyorlar ki Abdulkadir neden oymadı? Abdulkadir oynayacak. Yetenekli ve önü açık oyuncu. Trabzon’un yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri. Onu her maçta kullanacağız. Onu kişi olarak, oyuncu olarak çok seviyorum. Ama tabi bu oynadı, o oynamadı bunlara üzülüyorum. Çocuğa bir zarar gelmesin. Ondan daha çok yararlanacağız. Osmanlıspor maçı kolay değildi.”

“SOSA BU DEĞİL, DAHA İYİ OLACAK”

Sosa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Sosa bu değil. Yüzde yüz hazır değil. Çok iyi bir hazırlık geçirdiğinde iyi duruma gelecektir. Şuan kendisine yüklenemeyiz. Ama devre arasında ki hazırlık dönemini değerlendireceğiz. O zaman gerçek Sosa olabilir. Burada kendisinin de gayret etmesi lazım. Osmanlı maçında elinden geleni yaptı. Ama son 10 dakika sakatlık başladı. Kendisi yanıma geldi. ‘İleri gidemiyorum, ayağım sakat’ dedi. Bende kendisine görev verdim, ‘bunu yap yeter’ dedim. O da onu yaptı. Kendisi de kabul ediyor, Sosa bu değil, Daha iyi olacak.”

“ÇALIŞAN BU TAKIMDA GÖREV ALACAK”

İlk 11’e ve 21’e giremeyen oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:

“Arkadaşlarımla bir iki defa bu toplantı yaptım. Bu kadroda bazı oyuncular ilk 11’e, bazıları 21’e giremeyecek. Baktığınızda herkes oynamak istiyor. Oynamayan arkadaş mutsuz değilse bu kötü bir şey. Mutsuzluğunu belli etmemesi gerekiyor. Üzülebilir. Bizde 11’e girmek zor. 21’e girmek de zorlaşacak. Bunun bir çözümünü bulacağız. Geçen hafta biz Teo’yu kadroya alamadık. Niye kaleci alınmadı 3’üncü Kaleci alındı. Bu konuda eleştiri oldu. Yabancı fazlalığı var. Belli bir yabancı kullanabiliyorsun. Kural var. Kuraldan dolayı alınmıyor. Bazıları dışarda kalacak. Bizim taktiğimize uyan, çalışan arkadaşımız görev alacak. Bu sıkıntıları yaşayacağız. Bu sıkıntılar küçük takımlarda problem olmayabilir ama bizim gibi büyük takımlarda problem olur. Hepsi kendi takımından geldiğinde yıldız oyuncu, kadroya girmediğinde veya bazı şeyler olmadığında mutsuz olabilir. Devrede o çözümü bulamazsak, burada ki huzursuzluk sahaya yansırsa esas sıkıntılar o zaman başlar.”

TRABZONPOR’UN KİRALIK OYUNCULARI

Biz şu anda ne bir transferle uğraşıyoruz, ne de başkan ile oturup konuşup plan yapıyoruz. Biz öyle bir zamanda geldik ki, her maçı kazanmak zorundayız. Kadroyu biliyoruz. Şu anda bizim düşüncemiz 3 maç sonra oturup rapor çıkartabiliriz. Şu anda yazıldığı çizildiği gibi hiçbir oyuncu ile anlaşmadık. Maç seyrediyoruz. Oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Yönetimle konuşup düşüncelerimiz ne olur ona göre de hareket edeceğiz.

“SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ”

Transfer çalışmaları ve sözleşmesi bitecek oyuncuları takip ettiklerini ifade eden teknik direktör Rıza Çalımbay, şöyle konuştu:

“Şu anda ne bir transferle ne de gidecek oyuncular konusunda uğraşıyoruz. Başkanla da önümüzdeki planlamayla ilgili bir şey yapmadık. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunlarla uğraşıyoruz. 2-3 maç sonra bunları başkanla paylaşıp net bir karar vereceğiz. Maç izliyoruz, oyuncu bulmaya çalışacağız. Yönetimle paylaşıp ona göre hareket edeceğiz. Devre arasını bekleyeceğiz tabi ki. Sözleşmesi bitecek arkadaşlarımızı biliyorum. Onlar takibimizde. Fazlalık olduğu zaman kadroya girmeyen arkadaşların yapığı küçük şeyler bazen takıma zarar verebiliyor. Bu nedenle bunun önüne geçmemiz lazım. Bunları devreye kadar çözmemiz gerekiyor. Kritik maçlar oynuyoruz ki, bizim kaybetmemiz gereken maçlar oynuyoruz. Bir arkadaşlarımızın hakkında veya diğer arkadaşlarımızın hakkında karar vermek doğru değil. Ben hepsine inanıyorum. Yeter ki taraftarlarımızla beraber tek yürek olursak, Trabzonspor’u layık olduğu yere götüreceğiz.”

TRABZONSPOR İYİ TAKIM OLACAK MI?

Trabzonspor’da başarılı olmak istediğini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Benim hedeflerim var. Bunları da gerçekleştireceğim. Benim de yönetimle de paylaşacağım şeyler olacak. Taraftarın gurur duyacağı bir takım yapacağız. Sahaya geldiğinde mücadele etmeyen, gol yemiş, maçı bırakmış takım görmeyecekler. Biz şu anda, hala bakıyoruz. Oyuncularımızı izliyoruz, sorunları görüyoruz. Devrede bunların hepsi birleşecek, ondan sonra karar vereceğiz. Trabzonspor’da çok başarılı olmak istiyorum. Biz bunu başaracak güçteyiz. Oyuncu arkadaşlarımızla başaracak güçteyiz. Düzelmesi gereken kritik şeyler var. Başkanımız ile yönetimimizle bir araya geleceğiz sorunları masaya yatırıp çözeceğiz. Trabzon bir futbol kenti. Burası kadar futbolu seven bir yer görmedim. Trabzonspor iyi yerlere layık. Taraftar 12 değil 1’inci adam. Onlarla birlikte başarılı olacağız. Biz buraya gelirken ne para düşündük, ne başka bir şey. Tek hedefimiz başarı.”

RİZESPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA Kİ SORUN

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor’un dostluğunun pekişmesi gerektiğini söyleyen Çalımbay, “Karadeniz’i çok seviyorum. Rize ile Trabzon’un kırgınlığını hiç anlamıyorum. Niye kırgın olacak ki. Kimsenin bilerek yenildiğine inanmıyorum. Rize takımının kötü olsun diye başka bir şey olduğuna hiç inanmıyorum. Rize ile Trabzon’un kenetlenmesi lazım. Bizim onlara oyuncu vermemiz, onlardan da almamız gerekiyor. Trabzonlu Rize’nin eski günlerine dönmesini ister tabi ki. Rizeliler de Trabzon’un başarılı olmasını ister, istemesi gerekiyor. Biz ekip olarak oraya gittik. En küçük kırgınlıkları yok. Her zamanda arkadaş olunacak. Ne maçlar oynanmıştır, onun için Rize ile Trabzon’un dostluğunun daha da pekişmesi gerekiyor” diyerek açıklamalarını noktaladı.

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Çalımbay, Sosa dışında ciddi sakatlığı olan bir oyuncunun bulunmadığını, Olcay’ın da kart cezalısı olduğunu belirtti.

