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Spor

Teknik direktör arayışında olan Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la anlaştı

05 Eylül 2021 11:49

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Alanyaspor , bu sezona istediği gibi başlayamadı. Akdeniz ekibi ligin 3. haftasında karşılaştığı Hatayspor maçında sahadan 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak ayrıldı ve bu teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesine neden oldu.

Alanyaspor geçtiğimiz günlerde "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışına geçen Akdeniz temsilcisi, Kenan Koçak ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Listedeki isimlerden birisi olan Bülent Korkmaz ile de görüşen Alanya yönetimi, genç teknik adamla anlaşma sağladı. Turuncu yeşillilerin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor

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