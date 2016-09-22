*Aksu Bora

Marmaray’da taşeron işçi olarak çalışan Fatih Uysal, tünellere sızan suyun elektrik kontağına sebep olması nedeniyle elektrik çarpmasından ölmüş.

“Marmaray içindeki küçük su sızıntılarına müdahale eden işçilerden biri olan…”



Su sızmasını engellesin diye yollamışlar, elektrik çarpmış, ölmüş. İzolasyon için enjeksiyon matkabı kullanıyormuş, delikten aşırı su gelmiş, elektrik çarpmış. Ölmüş. Çünkü vagonların yürümesi için elektrik enerjisi gerekiyormuş, enerji hatlarına su girince…



“Teknik bir arıza” nedeniyle seferlerin durdurulduğunu söylemişler, meğer Fatih Uysal ölmüş de o sebepten…



Birleşik Taşımacılık Sendikası demiş ki “biz tünellerin ve tüplerin yapımında hata olduğunu, Marmaray’ın açılması için acele edilmemesi gerektiğini söylemiştik”. “Tüneller üzerindeki yeraltı suları ıslah edilmeden ve kanalize tamamlanmadan…”



Fatih Uysal muhtemelen sendika üyesi değildi. Taşeron işçiymiş. Taşeron işçilerin sendikaları olmaz. Taşeron işçiler, kendileri ile ilgili yapılacak düzenlemeleri beklerler.



Minik bebeğini kucağına almış kameraya gülümseyen bu genç adam 27 yaşındaymış. İnsan 27 yaşında ölümü düşünür mü? Kadroya geçmeyi düşünür, pazar günkü maçı düşünür, bebeğinin büyüdüğünde kendisine benzeyip benzemeyeceğini düşünür…



“Küçük su sızıntılarına müdahale eden işçilerden biri”. Taşeron işçilerden biri. İş kazası “kurban”larından biri. Fatih Uysal. Çorum’un İskilip’inden.



Cenaze taşınırken iki eliyle tabutu tutmuş öyle bakan başka bir genç adam var. Belki ağabeyi belki arkadaşı. Onun için “seferler kısa sürede normale döndü”nün anlamı nedir acaba? O minik bebeğin annesi için? Fatih Uysal’ın anası babası için?



Bebek biraz büyüdüğünde “senin baban Marmaraydaki küçük su sızıntılarına müdahale eden işçilerden biriydi” mi diyecekler, gazete haberinde söylendiği gibi? Yanağını yanağına dayadığı, büyüdüğünü göremeden ölen babasının.



Olmayan bir işin sayılmayan işçisi.

Bu yazı ilk olarak Birikim Dergisi'nde yayımlanmıştır